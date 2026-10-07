香港歌后鄧紫棋與男友Mark（魏俊傑）交往8年，近日傳出已低調結婚，引發討論。許多粉絲超級討厭Mark，認為他吃軟飯還有很多黑歷史，例如2020年時，就有民眾向港媒爆料，Mark曾在酒吧與人發生爭執，拿皮帶繞在拳頭上痛毆對方，遭判處3個月有期徒刑。當時鄧紫棋已與Mark交往，為了掩飾他入獄，鄧紫棋疑似還幫忙管理他的社群，不定時在IG發文，營造Mark沒有被關的假象，但兩人針對這起事件都未回應過。
造型師男友Mark遭爆坐過牢！同名判決書被挖出
根據港媒《am730》報導，2020年時，有讀者爆料找到「魏俊傑」遭起訴的判決書。內容寫道這起鬥毆事件發生在2015年12月31日，當天是跨年夜，魏俊傑與3名友人去酒吧狂歡，意外與其他顧客發生衝突。
Mark拿皮帶打人被關3個月 鄧紫棋疑幫更新IG裝沒事
魏俊傑當時用皮帶繞著拳頭，利用皮帶上的金屬部位，多次毆打原告的頭部，導致原告頭破血流，縫了10針。而該案的證人指出，自己曾在雜誌上看過魏俊傑的照片，港媒因此認為這個判決書上的魏俊傑，就是Mark本人，推測他入獄的時間應該是在最終判決出來後的2017年9月，他被判關3個月又3星期，應於同年12月出獄。
不過在他入獄的這段期間，IG依舊有更新，內容還包含陪鄧紫棋跑行程的貼文，粉絲因此懷疑，是鄧紫棋在幫他發文的，目的是想營造Mark沒有被關的假象。大家也紛紛留言要鄧紫棋遠離暴力男，希望她與Mark分手，但鄧紫棋與Mark當時都未針對此事回應，沒承認也沒否認。但Mark事後有在IG上傳一張「不要與愚者爭論」的梗圖，應該是在回擊酸民。
鄧紫棋粉絲超討厭Mark 罵他吃軟飯、愛炫富
除了這起事件外，Mark的黑歷史還包含炫耀鄧紫棋財力，疑似曾私下向朋友說，自己只要一開口，鄧紫棋隨時會給他千萬現金。而他的IG帳號也全都是炫耀名牌、豪車、搭乘私人飛機的動態，被認為是愛慕虛榮的無腦炫富男，這才讓鄧紫棋的粉絲普遍對他都很反感。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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魏俊傑當時用皮帶繞著拳頭，利用皮帶上的金屬部位，多次毆打原告的頭部，導致原告頭破血流，縫了10針。而該案的證人指出，自己曾在雜誌上看過魏俊傑的照片，港媒因此認為這個判決書上的魏俊傑，就是Mark本人，推測他入獄的時間應該是在最終判決出來後的2017年9月，他被判關3個月又3星期，應於同年12月出獄。
不過在他入獄的這段期間，IG依舊有更新，內容還包含陪鄧紫棋跑行程的貼文，粉絲因此懷疑，是鄧紫棋在幫他發文的，目的是想營造Mark沒有被關的假象。大家也紛紛留言要鄧紫棋遠離暴力男，希望她與Mark分手，但鄧紫棋與Mark當時都未針對此事回應，沒承認也沒否認。但Mark事後有在IG上傳一張「不要與愚者爭論」的梗圖，應該是在回擊酸民。
鄧紫棋粉絲超討厭Mark 罵他吃軟飯、愛炫富
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