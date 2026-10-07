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支持度江啟臣領先6% 何欣純欣賞度86%反超

何欣純回應「很開心」：民調趨勢一直上升

距投票剩52天 藍綠持續拚組織、拚民心

台中市長選戰持續升溫，最新民調出現「支持度落後、欣賞度領先」的反差。根據《年代民調中心》最新調查，國民黨台中市長參選人江啟臣以37.3%支持度領先民進黨對手何欣純的31.3%；不過在「欣賞度」方面，何欣純以86%大幅領先江啟臣的76.2%，且何欣純的不欣賞度為14%，低於江啟臣的23.8%。何欣純今（7）日表示，尊重各類民調數據，很開心看到欣賞度遠高於對手，「趨勢是我的民調一直在上升」。下屆台中市長選舉有3人登記，《年代民調中心》6日公布「2026台中市長選情民意調查」，支持度部分，江啟臣37.3%、何欣純31.3%，司法正義黨參選人洪麗華1.1%，另有29.7%民眾無法選出一人、0.5%拒答；在「誰比較可能當選」的看好度方面，41.7%看好江啟臣、21.3%看好何欣純，另有37%無法選出一人。不過當民調改問「欣賞度」時出現明顯反差，何欣純獲得86%民眾欣賞，江啟臣76.2%，兩人相差9.8個百分點；在不欣賞度方面，何欣純14%、江啟臣23.8%。對於台中市未來應由誰執政，32.2%認為應由國民黨繼續執政，31%認為應換民進黨執政，36.7%沒有明確意見。至於現任台中市長盧秀燕的施政滿意度，民調顯示54.5%表示滿意，其中9.5%「非常滿意」、45%「還算滿意」；25.2%表示不滿意，另有20.3%沒有明確意見。整體而言，這份民調呈現江啟臣在「支持度、看好度」領先，何欣純則在「欣賞度」取得較高數字的不同面向。何欣純上午前往大里區，在「新台中，交給我」行動記者會中回應最新民調。她表示自己一向尊重、參考各類民調數據，「每一個民調數字都是在激勵我不斷向前進」，對於此次欣賞度遠高於對手，她直言「當然很開心」，認為這代表市民經過比較後對她的肯定。何欣純進一步表示，從近期各份民調數據觀察，目前出現3項趨勢，包括自己的支持度一直在上升、年輕選民支持度持續增加、與對手的差距逐漸拉近，「這些民調走向令人振奮」。她強調每一份市民的支持都讓她心存感恩，接下來會持續走遍台中各行政區，爭取更多認同。何欣純也分享近期跑基層的感受，包括日前前往江啟臣本命區豐原造勢時，有小妹妹由媽媽騎車載來替她加油，還送上一張寫著「何欣純一定會當選」的手寫卡片，讓她相當感動。她說，這些來自市民的鼓勵都是繼續努力的力量，也會「持續握緊每一雙手」，爭取選民支持。這份民調的調查時間為10月2日至4日，調查對象為台中市年滿20歲以上民眾，採電腦輔助電話訪問（CATI），完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點；調查採分層隨機抽樣，並依台中市20歲以上人口的性別、年齡及行政區等結構進行統計加權。