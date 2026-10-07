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開APP發票多中1200元！一票人差點錯過：秒中人生最大獎

沒想到近日心血來潮將OPENPOINT APP中的會員發票日誌打開，竟意外發現多出不少中獎發票，且是在他常用的發票APP中沒見過，直呼這期直接再多1200元獎金

▲有民眾打開OPENPOINT APP，發現竟多出1200元發票獎金，直喊根本小確幸。（圖／翻攝OPENPOINT APP畫面）

OPENPOINT發票日誌是什麼？4步驟快速查

🟡OPENPOINT「發票日誌」查詢步驟

▲OPENPOINT「發票日誌」查詢步驟一圖看。（圖／翻攝OPENPOINT APP畫面）

中獎不怕錯過了！OPENPOINT發票歸戶方法一次學

🟡OPENPOINT發票載具歸戶步驟

▲OPENPOINT發票載具歸戶步驟一圖看。（圖／翻攝OPENPOINT APP畫面）

115年7月、8月期統一發票於昨（6）日正式開放領獎，財政部也陸續公布中獎清冊，領獎期限只到2027年1月5日。《NOWNEWS今日新聞》整理OPENPOINT發票查詢步驟、OPENPOINT發票載具歸戶步驟，帶領讀者快速了解。有網友在Threads發文表示，過去一直沒有打開7-11 APP「OPENPOINT」，，「原本以為這個月中700，結果是1900，之前的也還可以領，突然幸福了一下」。貼文曝光後，瞬間引發網路討論，甚至有許多民眾趕緊打開APP查詢，也發現差點錯過領獎機會，「發票存摺4500已經很開心了，也是開啟又多了500」、「天啊我感謝您！！我剛剛去看也發現中獎了」，據了解，OPENPOINT是統一超商推出的數位紅利點數與生活服務應用程式，除了整合旗下優惠、情報與商品以外，APP還提供會員雲端發票管理，會員只要於7-11門市消費、刷會員條碼或報電話號碼等，就能輕鬆將發票存入APP「發票日誌」功能中，並開放自動對獎、通知領獎。不過民眾如果害怕OPENPOINT發票中獎後，每次都忘記打開或領獎，建議可以設定載具歸戶，只要在OPENPOINT APP就能透過5步驟，直接跳轉至財政部電子發票整合服務平台設定，或也可直接前往財政部設定。