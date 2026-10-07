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美國股市周二（6日）全面收高，原油價格趨穩、美國公債殖利率回落，市場重新將注意力轉向即將到來的第三季財報季，激勵台股今（7）日早盤走強，加權指數一度上攻至49,966點，距離5萬點整數關卡僅34點，寫下逼近5萬點的重要里程碑。不過隨著指數攻高，高檔賣壓逐步出籠，指數震盪走低，終場加權指數收49,806.37點，下跌16.18點，跌幅0.03%，成交金額9,259.92億元。代表中小型股的櫃買指數同步走弱，終場收430.46點，下跌0.40點，跌幅0.09%，成交金額2,940.04億元。台股今日開盤後多方一度積極進場，指數快速拉升，不過在逼近5萬點後遭遇獲利了結賣壓，大盤漲幅快速收斂，盤中數度於平盤附近震盪，終場未能重新站回紅盤。權王台積電（2330）開盤下跌20元至2565元，盤中一度開低走低，尾盤最後一筆2176張買單進場，拉回平盤價，終場收2,585元，維持平盤，未能進一步扮演大盤攻高推手。其他大型電子權值股方面，聯發科（2454）收4,835元，下跌85元，跌幅1.73%；台達電（2308）收1,990元，下跌60元，跌幅2.93%；台燿（6274）收1,720元，下跌35元，跌幅1.99%，大型電子權值及高價股走勢分歧，讓指數逼近5萬點後續攻力道不足。儘管大盤未能突破5萬點，資金並未全面退場，盤面仍呈現明顯輪動。國巨*（2327）收647元，上漲22元，漲幅3.52%；華新科（2492）收428元，亮燈漲停，大漲38.5元，漲幅9.88%，成為盤面強勢焦點。南亞（1303）同樣吸引買盤進駐，終場收314元，上漲21元，漲幅7.17%；頎邦（6147）收231.5元，上漲15元，漲幅6.93%；臻鼎-KY（4958）收595元，上漲21元，漲幅3.66%；聯電（2303）收148.5元，上漲1元，漲幅0.68%。相較之下，高價電子股今日壓力較重，除了聯發科、台燿及台達電收黑外，南亞科（2408）收514元，下跌11元，跌幅2.10%，呈現資金高檔換手格局。市場交投維持熱絡，今日台股上漲家數712家、下跌家數512家，雖然指數終場小跌，個股上漲家數仍高於下跌家數，顯示資金並未明顯撤出市場。櫃買市場則呈現開高走低格局，盤中一度明顯上揚，隨後漲幅逐步收斂並翻黑，終場櫃買指數收430.46點，下跌0.09%，成交金額2,940.04億元，上漲595家、下跌471家。台股今日最大焦點仍是「5萬點」關卡，盤中一度距離整數關卡僅34點，卻在台積電熄火及部分大型電子權值股回檔下功敗垂成。終場大盤僅小跌16點，成交金額仍突破9,200億元，顯示台股逼近歷史高檔之際，多空換手及個股資金輪動依舊激烈。美股主要指數前一交易日全面上漲，道瓊工業指數終場上漲253.38點，收51,521.28點；標準普爾500指數上漲44.98點，收7,818.93點；那斯達克指數上漲122.58點，收27,599.89點；費城半導體指數上漲45.09點，收13,217.82點。