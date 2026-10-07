2026年中華職棒（CPBL）季後挑戰賽即將於10月9日點燃戰火！本屆賽事由下半季冠軍中信兄弟迎戰年度勝率第二的統一7-ELEVEn獅。統一獅今年以「鬥陣起行」為口號，號召球迷匯聚成橘海，陪伴即將引退的老將陳鏞基拚進總冠軍賽。兄弟則是在上半季的低迷後，重新振作，逆襲拿下半季冠軍，要實踐球隊「奪還」的口號。為了讓球迷不錯過這場精采的「獅象大戰」，《NOWNEWS》整理了季後挑戰賽的賽制、賽程、門票、轉播與雙方球員名單懶人包，提供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍2026年中職季後挑戰賽賽制與交手歷史
📍季後挑戰賽完整賽程
📍統一獅主場票價與售票資訊
📍 2026中職季後挑戰賽轉播平台資訊
📍統一、兄弟兩隊陣容名單
2026年中職季後挑戰賽賽制與交手歷史
本屆季後挑戰賽採「五戰三勝制」。根據中職現行賽制，中信兄弟因取得下半季冠軍，已事先帶有1場「保底勝」，因此系列賽開打前，中信兄弟即以1：0領先統一獅。
翻開中職季後賽交手歷史，獅象兩軍過去曾多次在季後賽與台灣大賽中碰頭，雙方互有勝負，是中職最具話題與傳統的經典對決。
季後挑戰賽完整賽程
統一獅主場票價與售票資訊
統一獅主場賽事（Game 2）的門票預售情況熱烈，目前已售出約15000張，內野僅剩上層約1000席。門票已於今日（10月7日）下午18:00起在全台7-ELEVEN ibon機台及ibon售票系統網站全面開賣。
2026中職季後挑戰賽轉播平台資訊
統一、兄弟兩隊陣容名單
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📍2026年中職季後挑戰賽賽制與交手歷史
📍季後挑戰賽完整賽程
📍統一獅主場票價與售票資訊
📍 2026中職季後挑戰賽轉播平台資訊
📍統一、兄弟兩隊陣容名單
本屆季後挑戰賽採「五戰三勝制」。根據中職現行賽制，中信兄弟因取得下半季冠軍，已事先帶有1場「保底勝」，因此系列賽開打前，中信兄弟即以1：0領先統一獅。
翻開中職季後賽交手歷史，獅象兩軍過去曾多次在季後賽與台灣大賽中碰頭，雙方互有勝負，是中職最具話題與傳統的經典對決。
|獅象大戰記錄
|總交手次數
|兄弟勝出年份
|統一獅勝出年份
|備註
|總冠軍賽（台灣大賽）
|7次
|1993年、2001年、2021年、2024年
|2008年、2009年、2020年
|兄弟在台灣大賽交手紀錄中取得4勝3敗優勢。
|季後挑戰賽（第一輪）
|2次
|2017年
|無
|2017年由中信兄弟以3勝1敗擊敗統一獅晉級台灣大賽。2026年（本季）為雙方相隔9年再度交手，下半季冠軍中信兄弟手握1勝保送優勢，勝者將前進台灣大賽挑戰味全龍。
|場次
|日期
|時間
|主客場組合
|比賽場地
|備註
|Game 1
|10月9日（三）
|17:05
|統一獅（客）vs. 中信兄弟（主）
|台中洲際棒球場
|首戰開打
|Game 2
|10月10日（六）
|17:05
|中信兄弟（客）vs. 統一獅（主）
|台南亞太成棒主球場
|獅隊主場
|Game 3
|10月11日（日）
|17:05
|統一獅（客）vs. 中信兄弟（主）
|台中洲際棒球場
|視戰況進行
|Game 4
|10月12日（一）
|18:35
|統一獅（客）vs. 中信兄弟（主）
|台中洲際棒球場
|視戰況進行
統一獅主場賽事（Game 2）的門票預售情況熱烈，目前已售出約15000張，內野僅剩上層約1000席。門票已於今日（10月7日）下午18:00起在全台7-ELEVEN ibon機台及ibon售票系統網站全面開賣。
|區域類別
|座位區域
|票價
|備註
|內野搖滾席
|05～07區、15～17區（4～12排）
|單一票價1,000元
|全台ibon機台及網站全面開賣
|內野搖滾站立應援席
|05～07區、15～17區（15～23排）
|單一票價900元
|站立應援區
|內野本後席
|08～14區
|單一票價900元
|本後視野區
|內野一般席
|01～04區、18～21區
|全票700元／半票600元
|內野熱區兩側
|內野上層一般席
|22～45區
|全票600元／半票500元
|僅剩約1,000席
|外野指定席
|46～66區
|單一票價500元
|中信兄弟客隊應援區設於左外野65區12～14排
|主場球隊
|涵蓋場次
|有線電視／無線電視
|線上影音平台
|中信兄弟主場
|Game 1、Game 3、Game 4
|緯來體育台
|Hami Video CPBL TV、緯來運動影音平台
|統一7-ELEVEn獅主場
|Game 2
|DAZN
|Hami Video CPBL TV、緯來運動影音平台、ELTA.TV
|守備位置
|統一7-ELEVEn獅
|中信兄弟
|教練團
|林岳平（總教練）、郭俊佑、潘威倫、高志綱、潘武雄、高國慶、周廣勝、羅錦龍、莊駿凱、陳俊輝、吳秉軒、霍斯曼、馬修爾
|平野惠一（總教練）、彭政閔、王建民、陳江和、石志偉、許皓銘、陳智弘、林恩宇、艾迪頓、鄭錡鴻
|投手
|鄭澔、黃竣彥、周彥農、鄭副豪、林易霆、楊強森、李軍、姚杰宏、朱柏翰
|林暉盛、魏碩成、王凱程、鄭凱文、江忠城、李振昌、蔡齊哲、王奕凱、陳柏均、呂彥青、陳琥、盧孟揚、謝榮豪、伍立辰、張祖恩、吳俊偉、鄭浩均、余謙、馮皓、黃恩賜、劉亦智
|捕手
|張翔、柯育民、陳重羽
|陳統恩、高宇杰、陳九登、徐博瑋、胡孟智
|內野手
|林子豪、林培緯、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平
|張仁瑋、陳俊秀、張士綸、蔡崇恩、林志綱、楊祥禾、王政順、黃韋盛、許基宏、林瑞鈞、王威晨、江坤宇、蘇緯達、岳東華
|外野手
|李丞齡、朱迦恩、陳維祥、邱智呈、林佳緯、陳傑憲、張偉聖
|曾頌恩、許庭綸、詹子賢、張志豪、宋晟睿、岳政華、李聖裕、劉貴元、陳皓然