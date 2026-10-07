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▲中信兄弟上半季墊底，下半季逆襲奪冠，成功闖進今年季後挑戰賽。（圖／中信兄弟提供,2026.10.5）

2026年中職季後挑戰賽賽制與交手歷史

獅象大戰記錄 總交手次數 兄弟勝出年份 統一獅勝出年份 備註 總冠軍賽（台灣大賽） 7次 1993年、2001年、2021年、2024年 2008年、2009年、2020年 兄弟在台灣大賽交手紀錄中取得4勝3敗優勢。 季後挑戰賽（第一輪） 2次 2017年 無 2017年由中信兄弟以3勝1敗擊敗統一獅晉級台灣大賽。2026年（本季）為雙方相隔9年再度交手，下半季冠軍中信兄弟手握1勝保送優勢，勝者將前進台灣大賽挑戰味全龍。

季後挑戰賽完整賽程

場次 日期 時間 主客場組合 比賽場地 備註 Game 1 10月9日（三） 17:05 統一獅（客）vs. 中信兄弟（主） 台中洲際棒球場 首戰開打 Game 2 10月10日（六） 17:05 中信兄弟（客）vs. 統一獅（主） 台南亞太成棒主球場 獅隊主場 Game 3 10月11日（日） 17:05 統一獅（客）vs. 中信兄弟（主） 台中洲際棒球場 視戰況進行 Game 4 10月12日（一） 18:35 統一獅（客）vs. 中信兄弟（主） 台中洲際棒球場 視戰況進行 ▲中信兄弟昨日奪下今年中職下半季冠軍，取得季後賽3場主場優勢。（圖／中信兄弟提供,2026.10.4）



統一獅主場票價與售票資訊

區域類別 座位區域 票價 備註 內野搖滾席 05～07區、15～17區（4～12排） 單一票價1,000元 全台ibon機台及網站全面開賣 內野搖滾站立應援席 05～07區、15～17區（15～23排） 單一票價900元 站立應援區 內野本後席 08～14區 單一票價900元 本後視野區 內野一般席 01～04區、18～21區 全票700元／半票600元 內野熱區兩側 內野上層一般席 22～45區 全票600元／半票500元 僅剩約1,000席 外野指定席 46～66區 單一票價500元 中信兄弟客隊應援區設於左外野65區12～14排

▲統一獅主場賽事（Game 2）的門票預售情況熱烈，目前已售出約15000張，內野僅剩上層約1000席。（圖／統一獅提供）



2026中職季後挑戰賽轉播平台資訊

主場球隊 涵蓋場次 有線電視／無線電視 線上影音平台 中信兄弟主場 Game 1、Game 3、Game 4 緯來體育台 Hami Video CPBL TV、緯來運動影音平台 統一7-ELEVEn獅主場 Game 2 DAZN Hami Video CPBL TV、緯來運動影音平台、ELTA.TV 統一、兄弟兩隊陣容名單





守備位置 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 教練團 林岳平（總教練）、郭俊佑、潘威倫、高志綱、潘武雄、高國慶、周廣勝、羅錦龍、莊駿凱、陳俊輝、吳秉軒、霍斯曼、馬修爾 平野惠一（總教練）、彭政閔、王建民、陳江和、石志偉、許皓銘、陳智弘、林恩宇、艾迪頓、鄭錡鴻 投手 鄭澔、黃竣彥、周彥農、鄭副豪、林易霆、楊強森、李軍、姚杰宏、朱柏翰 林暉盛、魏碩成、王凱程、鄭凱文、江忠城、李振昌、蔡齊哲、王奕凱、陳柏均、呂彥青、陳琥、盧孟揚、謝榮豪、伍立辰、張祖恩、吳俊偉、鄭浩均、余謙、馮皓、黃恩賜、劉亦智 捕手 張翔、柯育民、陳重羽 陳統恩、高宇杰、陳九登、徐博瑋、胡孟智 內野手 林子豪、林培緯、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平 張仁瑋、陳俊秀、張士綸、蔡崇恩、林志綱、楊祥禾、王政順、黃韋盛、許基宏、林瑞鈞、王威晨、江坤宇、蘇緯達、岳東華 外野手 李丞齡、朱迦恩、陳維祥、邱智呈、林佳緯、陳傑憲、張偉聖 曾頌恩、許庭綸、詹子賢、張志豪、宋晟睿、岳政華、李聖裕、劉貴元、陳皓然

▲統一獅以全年戰績第2名晉級季後賽，不過還沒開賽就先吞下1敗的劣勢。（圖／統一獅提供,2026.10.1）

2026年中華職棒（CPBL）季後挑戰賽即將於10月9日點燃戰火！本屆賽事由下半季冠軍中信兄弟迎戰年度勝率第二的統一7-ELEVEn獅。統一獅今年以「鬥陣起行」為口號，號召球迷匯聚成橘海，陪伴即將引退的老將陳鏞基拚進總冠軍賽。兄弟則是在上半季的低迷後，重新振作，逆襲拿下半季冠軍，要實踐球隊「奪還」的口號。為了讓球迷不錯過這場精采的「獅象大戰」，《NOWNEWS》整理了季後挑戰賽的賽制、賽程、門票、轉播與雙方球員名單懶人包，提供讀者參考。本屆季後挑戰賽採「五戰三勝制」。根據中職現行賽制，中信兄弟因取得下半季冠軍，已事先帶有1場「保底勝」，因此系列賽開打前，中信兄弟即以1：0領先統一獅。翻開中職季後賽交手歷史，獅象兩軍過去曾多次在季後賽與台灣大賽中碰頭，雙方互有勝負，是中職最具話題與傳統的經典對決。統一獅主場賽事（Game 2）的門票預售情況熱烈，目前已售出約15000張，內野僅剩上層約1000席。門票已於今日（10月7日）下午18:00起在全台7-ELEVEN ibon機台及ibon售票系統網站全面開賣。