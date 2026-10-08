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公路局省道措施

台61線鳳鼻~香山雙向路段：10/8(四)22時起至１0/11(日)23時止，封閉67K竹北新港三街路口，10/8(四) 22時起至10/12(一)9時止，封閉62K竹1路口。 台68線西向：10/8(四)22時起封閉匝道，西行南寮端禁止左轉台15線南下。 台61線竹南雙向路段：10/9(五)-10/11(日)封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗8、苗11共7處平交路口。 台9線蘇花路廊：10/9(五)-10/11(日)禁止21噸以上大貨車通行、開放大客車通行蘇花改路肩(中仁隧道除外)，機動調整路段大客車優先或疏導措施。 台9線南迴公路：10/9(五)8時至15時，往台東實施新路路段(449K)車道漸變措施，10/11(日)12時至19時，往屏東實施雙流路段(440K)車道漸變措施。

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國慶日連續假期即將到來，本次假期前2天臺灣本島平均訂房率前3高縣市為臺北市（76.49%）、臺東縣（65.56%）及宜蘭縣（62.33%），僅略低於前次中秋連假，加上國慶煙火在台東卑南溪出海口舉行，研判仍將有大量旅遊車潮，尖峰時段部分路段易有壅塞狀況。根據中央氣象署天氣預報，國慶日連續假期間各日受東北季風持續影響，迎風面大臺北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。中秋節連續假期前3日台灣本島平均訂房率前3高縣市，依序為臺南市（77.18%）、屏東縣（68.36%）及嘉義市（66.17%）。依據上述訂房率及天氣預報，高公局研判仍將有大量旅遊車潮，尖峰時段部分路段易有壅塞狀況。 民眾若有自行開車需求，中短途旅程建議可多行駛省道等地方道路，長途旅程行駛國道則可多加留意高公局路況預報資訊，避開壅塞時段路段。另一方面，國慶煙火活動在臺東卑南溪出海口舉行，需配合臺東縣政府規劃的交通引導及管制措施，10月10日18:30~21:00封閉管制省道台11線中華大橋，車輛請改行駛替代道路台11乙線（臺東大橋），公路局將配合執行疏運措施，為降低周邊道路交通壅塞，呼籲民眾多加利用活動接駁車前往會場。公路局預測國慶日連續假期首日10月9日上午10時至12時，台61線鳳鼻至香山、香山至竹南南向路段，將有大量車潮，特別再呼籲用路人於連假期間，出發前先規劃行車路線，掌握即時路況提早改道，以避免塞在車陣中。為紓緩省道壅塞路況，公路局依各路段連續假期的交通特性規劃相關疏運措施如下，並建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」(https://168.thb.gov.tw)及「幸福公路App」查詢路況資訊。在公共運輸方面，公路局於國慶連假期間推出多項優惠措施（優惠期間為115年10月8日至10月11日）：公路局為因應本次連假已協調各國道客運業者籌措約1.5倍之充足運能，提供日均開行6,937班次，預估日均疏運15.5萬人次，截至10月5日已售出3成約6.8萬張預售票，尚有非常充足的服務運能，請民眾多加利用搭乘使用。