我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國男子足球隊在亞運奪冠後，引爆兵役豁免風波，陣中球員梁民革、隊長李基赫等人在賽後紛紛高調炫耀「獎牌和獎盃並不重要，我覺得自己只是為了免服兵役才比賽」，甚至有球員在社群平台曬出象徵退伍的軍帽，掀起韓國社會譁然。韓國國防部長姜信哲聽聞後也相當不滿，宣布正考慮縮減或直接刪除兵役豁免特例，如今男足一篇炫耀文恐怕得拖累所有項目的韓國男子運動員。兵役豁免風波在韓國社會延燒，起因自韓國男足國家隊3日奪金後，效力於英超熱刺隊梁民革在奪冠後受訪時脫口稱獎牌完全不重要，直言自己完全是為了免役才踢比賽。不僅如此，效力英超紐卡索聯的朴昇秀則在休息室戴上象徵滿期退伍的軍人帽，並將照片上傳至個人IG，隊長李基赫也高調表示，自己不用去服兵役了。根據朝鮮日報報導，國防部長姜信哲於7日宣布，政府將逐步縮減並最終廢除針對藝文與體育領域的兵役特例（免役）制度。此一決定源於近期亞運會後，部分獲得免役特例的運動員因不當言行引發爭議，加上兵力資源減少與社會公平性考量，促使韓國當局重新審視該制度。國民力量黨議員庾龍源提問是否有必要縮減或廢除免役制度，姜信哲回應表示：「國防部的目標是逐步減少兵役特例，並以最終廢除為終極目標」；他對於亞運男足球員的態度相當不滿，「對於神聖的國防義務遭受踐踏，我感到相當遺憾。」在本屆亞運會中，共有 57 名運動員獲得兵役特例資格。韓國國防部發言人也表示，目前正在修正該制度。目前研究的重點是加強納入文藝與體育領域的審查標準，全面廢除包含體育與藝術要員在內的補充役制度也在考量內，將納入未來的《國防改革基本計畫》，方案預計下個月出爐，軍方計畫最快於今年底公布改善方案。目前擬議的變革包括縮小符合免役資格的國際賽事範圍，並引入「積分制度」，根據賽事規模與參賽國家數量累積積分。其目標是用更嚴格的標準，取代現行僅憑亞運金牌即可獲得免役資格的做法。韓媒提到，兵源減少也是本次改革的背後推手，考量到服役義務人之間的公平性、正義與社會共識，韓國國防部計畫在國防改革藍圖中，納入縮減或廢除包括文藝及體育人員補充役制度在內的特例措施。