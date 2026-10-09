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日本串流億級歌手優里（YUURI）今（9）、明兩日再次來到台北小巨蛋開唱，舉辦專屬於台灣粉絲的專場演唱會「YUURI 2026 LIVE IN TAIPEI」，《NOWNEWS今日新聞》根據去年台北場歌單，為您準備本次演唱會歌單預測，在開唱前就提早預習，這樣就能夠更投入在演出的音樂中！優里（YUURI）是日本男創作歌手，從小被西洋搖滾樂耳濡目染長大的他，高中時開始愛上了日本搖滾，BUMP OF CHICKEN、Spitz等樂團都是優里歌單中的常勝軍，他也因此開始了自己組樂團，可惜團體活動不到一年就解散。之後優里用最原始的方式重新出發，他開始在東京當街頭藝人，一次他在澀谷街頭演唱MY FIRST STORY〈花-0714-〉時，原唱Hiro剛好經過現場，直接走上前接下麥克風把歌曲唱完，完全沒安排的奇蹟場景在社群瘋傳，也成為了優里出道的轉戾點。2019年底，優里靠著自作曲〈捉迷藏〉出道，時隔一年後他發表了全日本傳唱度最高的歌曲之一〈乾燥花〉，這首歌在推出後不僅馬上在串流獲得一億次播放，還攻佔日本卡拉OK熱唱榜第一名，一直到今年都還榜上有名。值得一提的是，因為〈乾燥花〉空前的成功，因此優里也陸續推出英文版、中文版，讓其他語系國家的粉絲也能夠了解歌曲想傳達的意義，不過因為中文版像是GOOGLE翻譯完直接唱，歌詞超生硬成為網路熱門哏之一。礙於本次「YUURI 2026 LIVE IN TAIPEI」是專屬於台灣歌迷所舉辦的演唱會，沒有日本場歌單能夠參考，因此《NOWNEWS今日新聞》為您準備去年台北場歌單，加上一年以來新推出還沒機會演唱的歌曲，讓您在演唱會前一次複習。