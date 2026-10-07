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竹縣選委會審查出爐 李貞秀參選竹北市長資格不符

10年怎麼算？陸委會：從繳附喪失中國戶籍證明起算

李貞秀反駁：1999年就依法設籍

「有沒有資格應交給竹北市民決定」 宣布尋求司法救濟

前民眾黨立委李貞秀以無黨籍身分投入竹北市長選舉，但參選資格今（7）日遭新竹縣選舉委員會否決。縣選委會認定，李貞秀雖早在1999年即在台設籍，但依陸委會今年4月核釋，原中國大陸人民參選公職所要求的「在台設籍滿10年」，應從完成繳附「喪失中國大陸戶籍證明」之日起算；而李貞秀完成繳附證明至今未滿10年，因此不予登記。對此，李貞秀本人則強調，她27年前的戶籍是依法核准、身分證也是真實有效，將尋求一切司法救濟，爭取繼續參選。新竹縣選委會今召開委員會議，審定今年地方公職人員選舉參選資格。32名鄉鎮市長參選人中有1人資格不符，即登記參選竹北市長的李貞秀；另252名鄉鎮市民代表參選人中4人不符資格，369名村里長參選人中5人不符資格，合計10人資格不符，符合資格者共643人。縣選委會指出，李貞秀原為中國大陸人民，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第21條第1項，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人。由於陸委會今年4月16日核釋，大陸地區人民經許可在台定居設籍後，仍須依規定向主管機關完成繳附「喪失中國大陸戶籍證明」，10年期間應自完成繳附證明之日起算，而非單純以取得台灣戶籍的日期計算。以今年11月28日地方選舉回推，原中國大陸人民若要符合參選資格，必須在2016年11月28日以前、包含當日，完成繳附喪失原籍證明。新竹縣選委會表示，李貞秀完成繳附喪失原籍證明迄今未滿10年，因此認定其候選人資格不符規定，應不予登記。然而，李貞秀仍強力反駁表示，她1999年的戶籍登記，是經中華民國主管機關依法核准、依法完成登記，「申領的中華民國國民身分證不是假證件，27年前的初設戶籍也非假戶籍」。她並強調，戶政機關資料明確記載，她1999年即依當時有效法令完成初設戶籍，至今已設籍27年；當年的法律並沒有要求以今日的繳附證明方式重新計算設籍年限，如今若將10年資格從補繳證明後重新起算，形同改變27年前依法完成戶籍登記的法律效果。李貞秀並也提出她曾依法登記並擔任立委為例，當時「可依法登記參選、依法順利就任中華民國立委，都沒有過任何問題」，質疑「怎麼27年前戶籍機關的依法記載，卻能突然被作廢？就問我們台灣的法理公義何在？」對於新竹縣選委會最終否決參選資格，李貞秀表示遺憾，強調「憲法保障的公民參政權利不容政治打壓」，她有沒有資格擔任竹北市長，應該交給竹北市民決定，她不會因此放棄參選，將尋求「一切司法救濟」，努力保障自身參選權利，並堅定爭取依法繼續投入竹北市長選舉。另據《壹蘋新聞網》報導，李貞秀表示，若最終確定無法登記，將不排除比照前立法院長王金平模式，向法院聲請假處分，爭取保留竹北市長參選資格。