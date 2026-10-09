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▲鄭合惠子在直播中嗆網友。（圖／翻攝自微博）

譚松韻、劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》播放量突破2億，成為今年陸劇黑馬，主演片酬也隨之曝光，女主角譚松韻是500萬元人民幣（約台幣2200萬元），男主角劉學義是300萬元人民幣（約台幣1320萬元），其中飾演反派杜翠雀的鄭合惠子，雖然戲份不少，但因為不夠紅，片酬只有100萬元人民幣（約台幣440萬元），連譚松韻的零頭都不到，但鄭合惠子個性爽朗，圈粉無數，日前還在直播中開嗆網友，「你這樣講話我就不喜歡了。」非常直率。32歲的鄭合惠子過去曾演過古裝喜劇《名偵探狄仁傑》、《奇星記之鮮衣怒馬少年時》、《鮮肉老師》等，後來借著青春劇《夏至未至》顏末一角走紅，雖然戲約一部接著一部，但名氣並沒有因此翻漲，也因此她在《蘭香如故》中兩度對抗譚松韻和劉學義，戲份其實不少，但片酬僅100萬元人民幣，和譚松韻的500萬相差甚遠。鄭合惠子外型甜美，個性爽朗，她也因《蘭香如故》獲得廣大關注，某次直播時被質疑太多營銷，鄭合惠子馬上變臉，也不顧是不是在直播，馬上嗆，「你這個人講話我就有點不太喜歡了」，並強調自己在劇裡沒有營銷，很多都是自發的推薦，「演員都有資格好好宣傳自己的項目和角色，我非常不認可，也不喜歡你這個觀點，我不喜歡營銷這個詞，每個人在做好自己本分的時候，宣傳也是我們的義務。」表示大家都很想把戲做好，這也是她一直以來對自己的要求。不少網友看了都大讚，「你這個性我是有點喜歡了」、「她以前在夏至未至的時候也很出彩，奈何資源沒跟上」、「她真的大大方方的，好好玩」、「就算營銷也沒問題，多讓人看到啊」。