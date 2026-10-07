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楊植斗發聲：這件事，我說錯了，向沈伯洋道歉！

民進黨台北市長參選人沈伯洋先前自爆曾遭到監控，還發現家門口的機車被悄悄裝上針孔攝影機，當時遭到藍營一陣猛酸，國民黨台北市議員楊植斗更吐槽：「沈委員是不是生病了，才覺得總有刁民想害朕？」如今，隨著案情水落石出，台北地檢署證實確有此事，楊植斗則火速發聲：「是我錯了，對不起。」同時也強調，不分藍綠都該譴責到底。楊植斗當時發文狠酸，公眾人物的壓力很大，沈伯洋也剛經歷喪母之痛，精神上一定有很多需要紓緩的地方，但若真遭威脅，以北市警局的能力，不可能找不到加害人。楊植斗續指，沈委員聲稱被寄信威脅、被機車偷錄，卻幾經報案都查不到加害人，還跟網友說再關心的話要提告。「其實我懷疑，沈委員是不是生病了，才覺得『總有刁民想害朕』？才會查不到加害人。」楊植斗甚至語帶嘲諷地拋建議，呼籲民進黨要多關心沈伯洋的狀況，不管政治立場如何，委員們能保持身心健康，才能在立法院為民喉舌，方為人民之福！台北地檢署證實，徵信業者鄭永津等4人涉嫌收受香港人士鞠覺賢、林慶36萬元報酬，24小時全天候跟監沈伯洋及其妻女；北檢今（7）日依違反個資法起訴鄭永津等4人，並對鄭求刑1年6月，另對鞠、林發布通緝。今日稍早，楊植斗在臉書發文表示，北檢起訴了，真的有徵信社受港人委託，在沈伯洋家門口裝鏡頭，「這件事，我說錯了，向沈伯洋道歉」，被境外勢力跟監，不分藍綠，都該譴責到底，也支持司法持續偵辦，將事實還原。最後，他也再次強調：「選舉歸選舉，政策照監督。但這一篇，是我錯了，對不起。」