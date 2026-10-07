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▲新北新莊宏匯廣場8樓改裝中，目前禁止民眾進入。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲宏匯廣場週年慶將在10月22日起至11月15日開打，今年以「大富翁」遊戲概念為核心，將有五大關卡接力開局。（圖／記者鍾怡婷攝）

新北新莊宏匯廣場持續大改裝！繼去年底美麗新影城熄燈後，宏匯廣場確定重新迎回電影院，將從原本8樓移至10樓，雖然影廳規模縮小，但有機會導入特殊廳；8樓則規劃引進饗賓集團旗下大型Buffet，規模達455坪，預計明年第三季開幕，並同步增加餐飲及生活雜貨品牌。宏匯廣場執行董事柯愫吟今（7）日出席週年慶記者會透露，近年累計已改裝超過5000坪，持續透過品牌汰換與樓層調整提升商場競爭力。宏匯廣場近年持續進行大幅改裝，柯愫吟透露，累計已調整超過5000坪，其中B2過去是改動幅度最大的樓層，目前則進行5樓改裝，後續還將陸續調整8樓、9樓、10樓等空間，希望透過品牌汰換與樓層重新規劃，進一步提升商場的商品豐富度與消費體驗。電影院方面，宏匯廣場內的「美麗新影城」於去年底（2025年）無預警停業，引發不少消費者惋惜，柯愫吟今（7）日透露，8樓則規劃引進饗賓集團旗下大型Buffet，共計455坪，將在明年第三季開幕，同樓層還會增加生活雜貨及餐飲品牌；9樓則持續強化親子與年輕客群，增加營業面積，除了海底撈外還有湯姆熊等。柯愫吟表示，商場內餐飲業績目前約占4成，而宏匯廣場有約6成業績來自主顧客（在地熟客與會員）居多，並高度依賴鄰近區域的穩定回頭客，因此除了促銷優惠外，把新的品牌引進來，豐富客人的選擇性，是宏匯廣場要做到的，過去也有不少品牌不願進到地方百貨，這幾年已經好很多，不過精品、美妝仍舊比較困難。她也提到社區型百貨的優勢，就是要平衡新鮮感跟熟悉感，過去宏匯廣場品牌僅有200至300個，如今已經多達400家。宏匯廣場週年慶將在10月22日起至11月15日開打，今年以「大富翁」遊戲概念為核心，有五大關卡接力開局，全檔業績挑戰成長 18%。第一關：全館當日累計3000元贈400元，於5樓改裝新櫃刷玉山宏匯聯名卡再加碼100元，消費3000元最高即可享500元回饋第二關：機會命運降臨，超級匯會員期間累計消費滿5000元即可挑戰萬元好禮，滿8800元更解鎖進階獎池，有機會將 VESPA Primavera 125 機車、FUJI 雙 AI 極技按摩椅等重量級大獎帶回家。第三關：地產大亨累積財富，名品、珠寶、美妝、服飾配件及大家電各業種祭出加碼回饋，其中名品滿5000元贈500元的超有感回饋；第四關：以小搏大點數大富翁」超級匯會員於 APP 每扣 10 點即獲 1 次抽獎機會，投入越多、中獎機會越高，終極「點數大富翁」將一人獨得6萬點超級匯點數及所有會員投入點數。第五關：歡樂版圖全展開，10月22日（四）開檔首天，超級匯會員挑戰擲骰，骰出1或6即可免費帶走 LOPIA 10 吋瑪格麗特披薩。