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▲日本北九州市長武內和久（右二）今天率團在台中舉辦觀光推廣說明會，為台中直飛拼定期化。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.7)

▲北九州被認定為日本新三大夜景都市，飽覽超過200度視角景觀的皿倉山，值得一遊。（圖／業者提供）

▲北九州市長來台行銷擴廣秋旅行程，其中「光之金字塔」戶畑祇園大山笠等景點，被視為必遊之一。（圖／業者提供）

台中直飛日本北九州的期間性包機航線，能否進一步轉為定期航班，成為兩地觀光交流焦點。北九州市長武內和久今天率團在台中舉辦觀光推廣說明會，與航空公司、旅行業者及地方觀光單位交流，希望透過旅遊產品開發累積客源，為航線定期化創造條件催生。中華航空自9月1日起開航台中至北九州航線，以期間性包機方式每週往返3班，預計營運至10月23日，共安排21個往返航班。這是北九州機場開港以來首次開通台中航線，讓中部旅客可從台中國際機場直飛，前往北九州市、門司港及鄰近的下關等地。武內和久表示，北九州市推動國際航線，曾透過單次包機、一定期間持續運航的包機，再逐步朝定期航線發展。此次台中航線以連續運航方式，深化台灣中部與北九州的航空往來，後續盼與航空公司及旅行業者合作，持續擴大旅運需求。北九州市今天也舉辦午餐交流會，約40人參加，包括航空公司、旅行社、台中市政府觀光旅遊局及台中市旅行商業同業公會等代表。除了介紹觀光資源，也討論如何串聯山口、福岡縣東部及大分等地，開發跨縣市周遊行程，增加中部旅客赴日旅遊選擇。北九州市指出，隨著多次赴日的台灣旅客尋找熱門城市以外的目的地，北九州希望以海港景觀、工業歷史、傳統祭典及地方美食吸引旅客。台中航線也被視為拓展九州東部及山口旅遊市場的交通入口，未來盼帶動觀光、商務及城市交流。此次推廣也帶來2026年最新的旅遊亮點，包括「小倉城竹燈」預定10月23日至11月3日舉行，在小倉城天守閣周邊點亮約3萬盞竹燈，入夜後，小倉城與竹燈交織出不同於白天的景觀，成為秋季造訪北九州的特色行程。武內和久表示，這項活動源自竹林保育與竹材活用計畫，將伐採竹材製成燈籠，逐步發展為當地秋季特色活動；入冬後，小倉及門司港也將推出燈飾與聖誕市集吸客。此外，星野集團「BEB5門司港」於2026年7月24日開幕，位於門司港懷舊地區，主打關門海峽景觀，從客房、頂樓大浴場，到24小時開放的足湯、咖啡休憩空間及自助餐廳，都能欣賞關門海峽景色，為門司港住宿市場增添全新選擇。至於3月27日開始運行北九州露天觀光巴士，則以門司港及若戶大橋為主要路線，每日安排4班，讓旅客從不同視角欣賞港灣、橋梁與工業地景。