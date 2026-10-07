我是廣告 請繼續往下閱讀

國防科技大咖齊聚 論壇聚焦下一代戰場

美軍高層、矽谷創投現身 國防產業加速融合

半導體成關鍵籌碼 台灣新創尋求接軌國際

前總統蔡英文受邀在美國史丹佛大學「戈迪安結國家安全創新中心」舉辦的「2026科技與國家安全研討會」擔任開幕演說嘉賓，論壇將於美西時間7日上午登場。國際事務專家認為，在地緣政治競爭升溫、各國積極強化防務與科技供應鏈的背景下，蔡英文獲邀出席，除了反映國際社會對台灣民主韌性的關注，也讓台灣在半導體、關鍵科技及美台安全合作上的角色再次受到矚目。「Stanford DEFCON」這場研討會被視為矽谷科技產業與國防領域交流的重要平台，參與者橫跨防務新創、創投、軍方及政府決策圈。近年的討論內容，也從傳統軍事採購模式逐漸延伸至新科技如何實際轉化為國防能力。專家指出，今年論壇以「地緣競爭下的盟友創新與國防工業化」為核心，討論重點包括戰場AI自主化、不對稱作戰，以及如何重新打造盟友間的防務供應鏈；人工智慧、自主系統及太空科技等，也都是重要議題。從過往參與名單也能看出論壇的國際層級，包括美國前國防部長艾斯培、前印太司令阿奎利諾，以及現任美軍聯參高階將領凱恩等軍政人士；科技與投資圈則有a16z創辦人安德森、Anduril共同創辦人史蒂芬斯、OpenAI全球事務副總裁馬坎朱等人。專家認為，軍方需求、科技公司與創投資金正在形成更緊密的連結，國防產業也因此從過去較封閉的體系，逐步與民間科技創新接軌。這樣的發展趨勢，也讓台灣科技製造能力在相關合作中具備受到關注的條件。專家分析，台灣的特殊性在於同時具備半導體與高科技製造優勢，以及面對地緣政治壓力所展現的民主韌性，此次蔡英文受邀出席研討會並擔任開幕演說嘉賓，也凸顯台灣在國際科技、安全議題中所受到的關注。隨著安全議題與科技供應鏈日益緊密，台灣也被視為美國及友盟強化國防供應鏈韌性時的重要合作夥伴。此外，台灣業者在硬體製造、晶片設計及軟體開發方面的能力，也逐漸與國際防務創新需求接軌。專家指出，透過矽谷防務創投、國際國防需求與台灣產業鏈的串聯，相關合作正延伸至無人載具、戰場低軌衛星通訊等新興領域，並朝共同研發及建立更具韌性的供應鏈合作模式發展。