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小孟老師分析今（8）日十二星座運勢。牡羊座：工作：弄清事實真相感情：交友蘊藏機遇財運：理財獲利日子牡羊幸運色：棕色貴人：雙子小人：雙魚金牛座：工作：職場挖到商機感情：氣質好有內涵財運：繼續手中投資金牛幸運色：亮紅色貴人：牡羊小人：水瓶雙子座：工作：補充專業知識感情：強烈愛情桃花財運：財運可望延續雙子幸運色：棕色貴人：雙魚小人：牡羊巨蟹座：工作：如期完成工作感情：約會亮眼表現財運：異地謀財有賺巨蟹幸運色：紫色貴人：魔羯小人：天蠍獅子座：工作：交流大有收穫感情：散發溫柔香味財運：投資專注度高獅子幸運色：白色貴人：處女小人：射手處女座：工作：辦公心情平靜感情：自我穩重表現財運：突破競爭障礙處女幸運色：橘色貴人：金牛小人：巨蟹天秤座：工作：事業充滿熱情感情：愛情減少摩擦財運：網路發展門路天秤幸運色：黑色貴人：巨蟹小人：天秤天蠍座：工作：做事領悟力佳感情：朋友很有魅力財運：家族企業賺錢天蠍幸運色：大紅色貴人：獅子小人：金牛射手座：工作：做事積極熱情感情：約會精心打扮財運：開店生意有賺射手幸運色：卡其色貴人：天秤小人：雙子魔羯座：工作：好好放鬆心情感情：異性經常互動財運：適合動腦賺錢魔羯幸運色：黃色貴人：天蠍小人：魔羯水瓶座：工作：工作保持平靜感情：有望擦出火花財運：得財機會增加水瓶幸運色：淡藍色貴人：水瓶小人：獅子雙魚座：工作：擴展新的業務感情：表現穩重有形財運：先休息緩投資雙魚幸運色：玫瑰色貴人：射手小人：處女