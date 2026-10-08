小孟老師分析今（8）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：弄清事實真相
感情：交友蘊藏機遇
財運：理財獲利日子
牡羊幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：雙魚
金牛座：
工作：職場挖到商機
感情：氣質好有內涵
財運：繼續手中投資
金牛幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：水瓶
雙子座：
工作：補充專業知識
感情：強烈愛情桃花
財運：財運可望延續
雙子幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：如期完成工作
感情：約會亮眼表現
財運：異地謀財有賺
巨蟹幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：天蠍
獅子座：
工作：交流大有收穫
感情：散發溫柔香味
財運：投資專注度高
獅子幸運色：白色
貴人：處女
小人：射手
處女座：
工作：辦公心情平靜
感情：自我穩重表現
財運：突破競爭障礙
處女幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：巨蟹
天秤座：
工作：事業充滿熱情
感情：愛情減少摩擦
財運：網路發展門路
天秤幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：天秤
天蠍座：
工作：做事領悟力佳
感情：朋友很有魅力
財運：家族企業賺錢
天蠍幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：金牛
射手座：
工作：做事積極熱情
感情：約會精心打扮
財運：開店生意有賺
射手幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：雙子
魔羯座：
工作：好好放鬆心情
感情：異性經常互動
財運：適合動腦賺錢
魔羯幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：魔羯
水瓶座：
工作：工作保持平靜
感情：有望擦出火花
財運：得財機會增加
水瓶幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：獅子
雙魚座：
工作：擴展新的業務
感情：表現穩重有形
財運：先休息緩投資
雙魚幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：弄清事實真相
感情：交友蘊藏機遇
財運：理財獲利日子
牡羊幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：雙魚
金牛座：
工作：職場挖到商機
感情：氣質好有內涵
財運：繼續手中投資
金牛幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：水瓶
雙子座：
工作：補充專業知識
感情：強烈愛情桃花
財運：財運可望延續
雙子幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：如期完成工作
感情：約會亮眼表現
財運：異地謀財有賺
巨蟹幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：天蠍
獅子座：
工作：交流大有收穫
感情：散發溫柔香味
財運：投資專注度高
獅子幸運色：白色
貴人：處女
小人：射手
處女座：
工作：辦公心情平靜
感情：自我穩重表現
財運：突破競爭障礙
處女幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：巨蟹
天秤座：
工作：事業充滿熱情
感情：愛情減少摩擦
財運：網路發展門路
天秤幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：天秤
天蠍座：
工作：做事領悟力佳
感情：朋友很有魅力
財運：家族企業賺錢
天蠍幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：金牛
射手座：
工作：做事積極熱情
感情：約會精心打扮
財運：開店生意有賺
射手幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：雙子
魔羯座：
工作：好好放鬆心情
感情：異性經常互動
財運：適合動腦賺錢
魔羯幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：魔羯
水瓶座：
工作：工作保持平靜
感情：有望擦出火花
財運：得財機會增加
水瓶幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：獅子
雙魚座：
工作：擴展新的業務
感情：表現穩重有形
財運：先休息緩投資
雙魚幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。