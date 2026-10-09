中華民國 115 年雙十國慶即將到來，除了台北總統府前的大會外，全台各大縣市政府也於 10 月 10 日清晨舉辦盛大的國慶升旗典禮！今年六都推出許多超殺的限量免費紀念品，包含國慶隨行杯、POLI 密扣式水壺、運動毛巾及免費鮮乳等。《NOWNEWS今日新聞》特別依北中南順序整理六都升旗時間、地點與紀念品領取攻略，帶您早起搶好康！
🟡台北升旗免費喝鮮乳！市府廣場早安市集開玩
台北市政府今年於市府廣場舉辦國慶升旗，現場規劃豐富的親子互動活動與早安市集：
升旗時間：10/10（六）07:00 開放入場、07:30 主舞台表演、08:00 正式升旗。
活動地點：台北市政府市民廣場（市府路及府前南北廣場）。
免費好康：08:30 起開放憑數位學生證/幼兒數位卡證免費領取「生生喝鮮乳」（限量發完為止）。
精彩亮點：可愛兒童劇團、氣球魔術秀、國慶早安市集、大型活力遊具體驗、免費生態手作及市府路塗鴉打卡
🟡新北送國慶隨行杯！500份限量免費排隊領取
新北市政府 115 年國慶升旗典禮移師三重區，準備了熱門紀念小物邀市民同歡：
升旗時間：10/10（六）07:30 排隊發放紀念品、08:00 升旗典禮正式開始。
活動地點：三重區「新北第二行政中心」（捷運先嗇宮站 3 號出口）。
免費好康：07:30 起依排隊先後順序免費發放「115年國慶紀念隨行杯」（限量 500 份，每人限領 1 份，送完為止）。
精彩亮點：Fubon Angels 啦啦隊熱力開場、魔術表演、交響樂團演奏及文創胖卡市集。
🟡桃園領桃猿聯名毛巾！職籃啦啦隊與儀隊表演
桃園市政府府前廣場盛大慶祝雙十，結合職棒聯名運動毛巾吸引市民參與：
升旗時間：10/10（六）08:00 正式舉行升旗典禮。
活動地點：桃園市政府府前廣場。
免費好康：先前線上預約成功的 2,026 名幸運市民，當天可憑證臨櫃報到領取「桃園國慶運動毛巾」（桃園市府與樂天桃猿聯名款）。
精彩亮點：璞園領航猿啦啦隊嗨翻全場
🟡台中送POLI水壺！少棒冠軍領唱國歌無人機展旗
台中市政府於府前廣場舉辦升旗，今年祭出超人氣卡通聯名小物，備受親子期待：
升旗時間：10/10（六）05:50 發放兌換券、06:30 開放兌換、08:00 正式升旗。
活動地點：台中市政府台灣大道市政大樓府前廣場。
免費好康：限量發放超人氣「POLI密扣式水壺」與小國旗（05:50 沿隊伍發券，06:30 憑券兌換，須於 07:30 前完成領取）。
精彩亮點：世界少棒冠軍德芙蘭國小少棒隊領唱國歌、無人機大雁編隊空中展旗，以及 76 位後備憲兵展護巨幅國旗進場。
🟡台南西拉雅廣場升旗！高雄莒拳隊操演超震撼
南部兩大直轄市清晨接力升旗，帶來震撼軍警戰技與在地合唱演出：
台南市升旗懶人包：
時間地點：10/10（六）07:30 開放報到、07:50 開場表演、08:00 於永華市政中心西拉雅廣場正式升旗。
活動亮點：豐富在地團體音樂歌舞開場演出，歡迎市民早起共襄盛舉。
高雄市升旗懶人包：
時間地點：10/10（六）08:00 於高雄市政府四維行政中心前廣場舉行升旗典禮。
活動亮點：海軍陸戰隊莒拳隊帶來驚險流暢的戰技操演，並由尼布恩合唱團、寶來國中與海軍官校樂團現場精彩伴奏。
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台北市政府今年於市府廣場舉辦國慶升旗，現場規劃豐富的親子互動活動與早安市集：
升旗時間：10/10（六）07:00 開放入場、07:30 主舞台表演、08:00 正式升旗。
活動地點：台北市政府市民廣場（市府路及府前南北廣場）。
免費好康：08:30 起開放憑數位學生證/幼兒數位卡證免費領取「生生喝鮮乳」（限量發完為止）。
精彩亮點：可愛兒童劇團、氣球魔術秀、國慶早安市集、大型活力遊具體驗、免費生態手作及市府路塗鴉打卡
新北市政府 115 年國慶升旗典禮移師三重區，準備了熱門紀念小物邀市民同歡：
升旗時間：10/10（六）07:30 排隊發放紀念品、08:00 升旗典禮正式開始。
活動地點：三重區「新北第二行政中心」（捷運先嗇宮站 3 號出口）。
免費好康：07:30 起依排隊先後順序免費發放「115年國慶紀念隨行杯」（限量 500 份，每人限領 1 份，送完為止）。
精彩亮點：Fubon Angels 啦啦隊熱力開場、魔術表演、交響樂團演奏及文創胖卡市集。
桃園市政府府前廣場盛大慶祝雙十，結合職棒聯名運動毛巾吸引市民參與：
升旗時間：10/10（六）08:00 正式舉行升旗典禮。
活動地點：桃園市政府府前廣場。
免費好康：先前線上預約成功的 2,026 名幸運市民，當天可憑證臨櫃報到領取「桃園國慶運動毛巾」（桃園市府與樂天桃猿聯名款）。
精彩亮點：璞園領航猿啦啦隊嗨翻全場
台中市政府於府前廣場舉辦升旗，今年祭出超人氣卡通聯名小物，備受親子期待：
升旗時間：10/10（六）05:50 發放兌換券、06:30 開放兌換、08:00 正式升旗。
活動地點：台中市政府台灣大道市政大樓府前廣場。
免費好康：限量發放超人氣「POLI密扣式水壺」與小國旗（05:50 沿隊伍發券，06:30 憑券兌換，須於 07:30 前完成領取）。
精彩亮點：世界少棒冠軍德芙蘭國小少棒隊領唱國歌、無人機大雁編隊空中展旗，以及 76 位後備憲兵展護巨幅國旗進場。
南部兩大直轄市清晨接力升旗，帶來震撼軍警戰技與在地合唱演出：
台南市升旗懶人包：
時間地點：10/10（六）07:30 開放報到、07:50 開場表演、08:00 於永華市政中心西拉雅廣場正式升旗。
活動亮點：豐富在地團體音樂歌舞開場演出，歡迎市民早起共襄盛舉。
高雄市升旗懶人包：
時間地點：10/10（六）08:00 於高雄市政府四維行政中心前廣場舉行升旗典禮。
活動亮點：海軍陸戰隊莒拳隊帶來驚險流暢的戰技操演，並由尼布恩合唱團、寶來國中與海軍官校樂團現場精彩伴奏。