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將挑戰六連霸的國民黨新北市議員黃永昌，疑似送關廟麵爭取選民支持，今（7）日遭調查局新北市調處帶回偵辦，全案朝《公職人員選舉罷免法》偵辦。64歲的黃永昌是現任新北議員，已連任5屆，今年將再次挑戰六連霸，但日前疑似在活動上發放「關廟麵」，被檢方認為有以物品行賄的嫌疑，因此展開調查。因為一般市售的關廟麵價格約在新台幣70元至200元之間，實際價格會依包裝、重量、通路而有所不同。黃永昌過去涉嫌詐領助理費，金額高達2千多萬，遭檢方依貪污治罪條例起訴。不過，一審新北地院合議庭認定，雖然他以人頭不實申報助理費，但實際上也有私聘助理。因此，相關不實申報所得全數用於議員職務有關事項，並非挪為己用，不構成貪污，最後改依刑法使公務員登載不實罪，判刑1年、緩刑3年，並要求黃永昌向公庫支付200萬元。新北地檢署呼籲，選舉應以政見、理念及服務爭取選民認同，買票賄選嚴重破壞選舉公平及民主制度，任何以現金、禮品、免費招待或其他具有經濟價值的利益，企圖影響有投票權人的投票意向，均可能涉及賄選犯罪，候選人及相關人員切勿心存僥倖、以身試法。