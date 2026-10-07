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▲金活動導覽展示臺東油芒開發的護髮精萃噴霧，呈現特色作物從原料到產品應用的加值成果。（圖／金屬中心提供）

臺灣東部孕育紅藜、小米、洛神花、山胡椒、油芒等多元特色作物，不僅承載地方風土與文化，更具有發展高值化產品的潛力。為讓科技研發回應地方實際需求，金屬中心6日於在台東桂田喜來登酒店舉辦「萃聚東部・科技共好」活動，邀集臺東縣政府、農業部臺東區農業改良場、原住民合作社，以及在地小農、製造商、品牌商等產業夥伴共同參與。金屬中心將過去在雲嘉南累積的技術與服務經驗延伸至東部，讓研發成果跨越地區限制，滿足與服務更多地方需求。活動透過在地作物故事、技術交流、需求鏈結及成果展示，協助東部特色作物從原料走向多元應用，提升地方產業附加價值與發展潛力。此次活動串聯藍圖顧問、布拉谷合作社、以斯馬哈散農莊、清亮生態農場、峰忠傳奇、太陽農場、立川漁場、源天然、德朱利斯、小村遠遠、慧穎生醫、鑫和洋行及理想 PAARK 等13家夥伴，從特色作物生產、加工製造、產品開發，到品牌及通路端共同參與，藉由不同專業能量的匯聚，促成研發資源跨區域應用。臺東縣副縣長王志輝表示，臺東農產不只要種得好，更要透過研發、加工、產品設計與品牌行銷，將地方特色轉化為具有市場辨識度的「臺東品牌」。此次透過金屬中心科技研發能量與在地產業串聯，期待協助更多特色作物發展創新產品、拓展市場應用，讓消費者不只認識臺東的好山好水，也能透過一項項特色產品，看見臺東農業的品牌價值。金屬中心執行長賴永祥指出，中心過去已在嘉義產業創新研發中心建立從超臨界萃取、成分分析、功效驗證到產品開發的完整技術量能，累積多年產業服務經驗。此次看見東部豐富的特色作物資源與發展潛力，主動走進地方，期待透過長期陪伴，而非一次性的技術服務，逐步協助地方建立自主發展能量，縮短區域間的創新資源落差，讓政府科專投入所累積的技術成果，轉化為地方產業看得見、用得到的價值。