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▲麗明營造與中城再生文化協會，今天在中央書局舉行贊助簽約記者會，由麗明營造董事長吳春山與協會理事長䌓運隆簽署。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.7)

▲鈴蘭通散步納涼會」邁入第八屆，10月23日至25日登場，以「百變鈴蘭・一日穿搭」為主題，結合變裝遊行、市集、舞台演出與老屋走讀。(圖／記者金武鳳攝，2026.10.7)

台中舊城年度街區盛會「鈴蘭通散步納涼會」今年邁入第八屆，10月23日至25日登場，以「百變鈴蘭・一日穿搭」為主題，結合變裝遊行、市集、舞台演出與老屋走讀。今年由於麗明營造投入300萬元力挺，活動擴大封街範圍舉辦，盛況可期。中城再生文化協會盼藉民間資源，讓節慶人潮成為持續關注舊城的力量。麗明營造與中城再生文化協會，今天在中央書局舉行贊助簽約記者會，麗明營造董事長吳春山並邀實固董事長施龍井共同響應。協會表示，隨著活動規模逐年增加，籌備所需資金與資源也隨之提高；據協會統計，去年兩天活動共吸引逾21萬人次參與。今年活動從23日前夜祭揭開序幕，封街範圍沿中山路，自建國路口延伸至中華路一段，集結18大市集、上百家店家與攤商，安排台中驛大舞台演出及全員變裝大遊行，邀民眾以不同穿搭走進街區同歡。活動期間也將推出「2026鈴蘭通護照」，提供街區導覽資訊，並串聯摸彩、蔡內科及林烈堂公館專場走讀，讓遊客除了逛市集，也能認識舊城建築與地方故事。中城再生文化協會理事長䌓運隆表示，過去尋求資源時，經常遇到企業認同活動意義，卻認為與自身業務無關。協會今年嘗試從「文化ESG」角度促成合作，期待企業參與能延續為對地方文化的長期支持。吳春山表示，支持鈴蘭通，是希望讓更多人重新看見台中舊城的價值。城市持續發展，除了新建築，也需要保留歷史、文化與生活痕跡。施龍井則說，實固在台中經營42年，與城市一起成長，希望藉參與地方活動回饋家鄉。鈴蘭通的構想取自台中早年的納涼節慶。協會指出，1909年台中公園曾舉辦公開納涼會，1927年的「台中納涼市」進一步串聯街區商業與市民休閒。協會自2019年發起鈴蘭通散步納涼會，透過散步、遊行與街頭活動，重新連結城市記憶。除戶外活動，台中市新文化協會24日、25日也將在中央書局舉辦「好日台中 理想城市生活提案」系列講座。其中「當代士紳精神傳承」場次，邀林獻堂曾孫林承俊、楊逵孫女楊翠及張星建孫女張芳薇對談，報名資訊可至中央書局臉書粉絲專頁查詢。協會秘書長蘇睿弼表示，城市再生需要居民、店家、青年、公部門與企業共同投入。今年也將推出豬造型「春大福」撲滿，結合「鈴蘭之友」募集計畫，鼓勵民眾存下零錢、明年帶回活動，讓支持街區文化的行動延續到日常生活。