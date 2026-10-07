王晴從廣告模特兒出身，戲齡13年，演過《世間情》、《甘味人生》、《炮仔聲》等連續劇，近期則在《豆腐媽媽》飾演富家千金「王有美」，五官姣好、身材火辣的她，有「本土劇林志玲」、「曾莞婷接班人」封號。王晴近日分享一組比基尼照片，放話超過1萬人按讚就公開正面照，如今讚數已經達標，網友紛紛催促她更新貼文。
久違分享泳裝照 王晴自認體脂很高
昨（6）日，王晴在粉專發文：「好幾年沒發泳裝照啦！其實我喜歡記錄每個時期不同自己的狀態，自從泰國回來之後，體脂肪一直很高，這一年來拍戲累，也很少去重訓...跟前幾年比起來，雖然說肌肉線條少了些，但是都有不同的美感，對吧？」
讚數破萬就轉正面 王晴發出祭品文
附上的照片，王晴側身入鏡，中長髮垂肩，穿一套藍綠色印花三點式泳衣，在一處泳池畔擺出婀娜多姿的POSE，大方放送白皙背部線條及一雙蜜大腿，微肉感的體態相當性感，本人在留言區寫下：「如果這則貼文破一萬讚，我就放送正面照！」
網友看了福利照大讚：「真不愧是台8女神」、「好久不見了變更美」、「有本錢」、「還真的很少看到妳的泳裝照，景色真好！」截至今天下午，該篇貼文的臉書讚數累計1.1萬，IG更是達到1.4萬，網友不忘提醒，「破萬了，快放多些美圖」、「正面照請準備」、「美女要說到做到喔！期待！」
資料來源：王晴臉書
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昨（6）日，王晴在粉專發文：「好幾年沒發泳裝照啦！其實我喜歡記錄每個時期不同自己的狀態，自從泰國回來之後，體脂肪一直很高，這一年來拍戲累，也很少去重訓...跟前幾年比起來，雖然說肌肉線條少了些，但是都有不同的美感，對吧？」
附上的照片，王晴側身入鏡，中長髮垂肩，穿一套藍綠色印花三點式泳衣，在一處泳池畔擺出婀娜多姿的POSE，大方放送白皙背部線條及一雙蜜大腿，微肉感的體態相當性感，本人在留言區寫下：「如果這則貼文破一萬讚，我就放送正面照！」
網友看了福利照大讚：「真不愧是台8女神」、「好久不見了變更美」、「有本錢」、「還真的很少看到妳的泳裝照，景色真好！」截至今天下午，該篇貼文的臉書讚數累計1.1萬，IG更是達到1.4萬，網友不忘提醒，「破萬了，快放多些美圖」、「正面照請準備」、「美女要說到做到喔！期待！」
資料來源：王晴臉書