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衛生局辦理年度酒癮治療機構訪查 衛福部：該診所未完成繼續教育訓練

近日一名身心科診所醫師李政洋在社群平台直指，診所的「酒精減量計畫」北市衛生局不給過，認為遭查水表。衛福部心健司表示，該診所部分辦理酒癮治療業務的醫事人員尚未完成繼續教育訓練。北市衛生局提到，並非針對特定診所查處，也未撤銷該項補助計畫。北市一名身心科醫師李政洋提到自己先前曾替台北市長參選人沈伯洋製作網站，整理逐字稿；但後來診所「酒精減量計畫遭台北市衛生局撤銷」、「被查水表」等。北市衛生局澄清，依衛福部115年度「酒癮治療費用補助方案」規定辦理例行查核，並非針對特定診所進行查處，更無所謂「查水表」情事；「也未撤銷該項補助計畫」。衛生局指出，今年10月6日辦理現場查核時，發現該診所參與方案部分成癮治療人員，未於規定期間內完成「每年應有8小時酒癮防治」相關教育訓練，與方案規定未符。因涉及補助資格及民眾治療權益，衛生局說，現場發現後即主動洽詢衛福部處理原則，並依當時中央口頭指示，先請診所暫停收治補助方案新案；經中央進一步說明，得採限期改善方式辦理，也立即依中央意見調整後續處理。衛生局提到，依執行中央補助方案應辦理查核作業，查核結果確有部分人員未於規定期間完成教育訓練的情形，與診所近期發表文章或其他言論無關。目前已請診所於期限內說明原因、完成改善並提出後續防範機制。衛福部心健司司長陳柏熹則說，經向北市衛生局了解本案，起因為衛生局近日辦理年度例行性酒癮治療機構訪查，發現該診所部分辦理酒癮治療業務的醫事人員，自參與酒癮治療服務起已逾一年，但尚未完成每年至少8小時酒癮治療繼續教育訓練。陳柏熹指出，針對該診所教育訓練未符規定部分，將由地方主管機關依管理辦法相關規定督導改善。該診所仍為台北市政府衛生局依管理辦法指定的酒癮治療機構，指定效期自114年6月14日至117年6月13日，因此不影響接受酒癮治療民眾依「酒癮治療費用補助方案」申請相關補助權益。