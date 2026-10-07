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▲台電公司鳳山區營業處處長黃明舜(右1)，由甲仙區區長劉國斌(左1)、西安里里長范姮枝(左2)陪同，到甲仙區西安里長者住家關懷。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

▲台電公司鳳山區營業處處長黃明舜致詞。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

▲台電公司鳳山區營業處處長黃明舜到甲仙區西安里長者住家關懷，並協助更換高效率LED燈泡。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

▲台電公司鳳山區營業處節約能源課人員，由課長余智虹帶隊到活動現場進行節約用電及居家用電安全觀念之宣導。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

台灣電力公司鳳山區營業處於今(7)日，到高雄市甲仙區，舉辦重陽送暖點亮長者居家照明傳遞節能與關懷活動，以落實敬老關懷及善盡企業社會責任。台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜，是由該處人員陪同，到高雄市甲仙區進行重陽送暖點亮長者居家照明傳遞節能與關懷活動，由甲仙區區長劉國斌、西安里里長范姮枝等人陪同，到甲仙區西安里長者住家關懷，並協助更換高效率LED燈泡，且向長者宣導節約用電及居家用電安全觀念，讓重陽佳節更添溫暖，台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，看似簡單的燈泡更換服務，卻關係著長者夜間活動安全與生活便利，LED燈泡不僅照明效果佳，更有節能省電、使用壽命長等優點，能提升長者居家生活品質與安全性，並減少電費支出，此次由台電鳳山區營業處與甲仙區公所及里長們合作，協助獨居長輩汰換老舊燈具及燈泡，透過跨機關合作，共同將關懷送至最需要的角落。黃明舜說，台灣電力公司鳳山區營業處人員此次除更換LDE燈泡外，也同步在甲仙區和安社區活動中心，舉辦節能宣導活動，向當地居民分享實用的節能小撇步，包括冷氣溫度適度調整、優先選用1級能效電器產品等節電觀念，並提醒長者留意室內老舊線路、延長線超載等用電安全問題，以降低居家用電風險，提升安全與節能意識，且透過推廣台電APP，鼓勵民眾自我管理用電，才能揪出家裡的吃電怪獸。黃明舜指出，鳳山區營業處除了以實質行動關懷獨居長者外，也與甲仙社福中心合作，致贈緊急慰問金，以協助有迫切需求的弱勢家庭，以減輕生活負擔，未來也將持續結合地方政府及社福單位資源，辦理弱勢關懷與節能服務活動，在提供穩定供電服務之餘，也讓更多需要幫助的民眾感受到社會的溫暖。