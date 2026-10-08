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「GO集章趣」解鎖紀念背卡台北限定「PokéXciting!皮卡丘」

▲「GO集章趣」將在信義商圈設置多個集章地點，另外還可收集亞太地區台北專屬圖章。（圖／《Pokémon GO》提供）

實體攤位限時開放！免費領主題貼紙與紀念相框照片

▲香堤大道廣場將設置《Pokémon GO》現場攤位，玩家完成指定集章任務可領取活動主題貼紙，還能列印紀念相框。（圖／《Pokémon GO》提供）

遊戲內限定對戰與加碼獎勵！關東三家超極巨化登場

寶可夢30週年大型慶典「PokéXciting! in 台北」將在本週末（10月10日、10月11日）登場，寶可夢手遊《Pokémon GO》也沒缺席，在現場舉辦「GO集章趣」、免費限時調查、主題田野調查、極巨化對戰等活動，訓練家們還有機會領到活動主題貼紙、主題紀念相框等贈品，有興趣的訓練家快安排時間前往囉！訓練家只要在活動期間於信義區現場開啟《Pokémon GO》，即可參與兩大主題集章任務：1、2026年10月10日起至10月11日，訓練家可在信義區活動會場附近尋找指定的寶可補給站，集齊妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍等5款圖章，集滿即可遇見帶有台北當地紀念背卡的「PokéXciting! 皮卡丘」。根據官方釋出的活動地圖，建議玩家可從最遠的信義廣場或信義安康公園開始收集，再到新光三越A8、A9收集圖章，接著前往松壽廣場公園收集，最後前往台北市政府東南廣場的《Pokémon GO》攤位兌換贈品。2、2026年9月12日至2029年9月11日，訓練家可於吉隆坡、新加坡、馬尼拉、曼谷以及台北等5座舉辦城市取得地區專屬圖章，完成收集同樣能獲得帶有紀念背卡的專屬皮卡丘。《Pokémon GO》將於10月10日與10月11日每日11:00至19:00，在台北市政府東南廣場設置攤位，只要玩家完成指定任務，就能獲得小禮物。訓練家只要在「GO集章趣」中成功收集「GO集章趣」3個以上圖章，即可至攤位免費兌換「《Pokémon GO》PokéXciting! 活動主題貼紙」一張，數量有限，送完為止。現場出示《Pokémon GO》遊戲畫面，即可免費列印帶有「《Pokémon GO》PokéXciting! 主題框」的專屬照片留念。活動期間，《Pokémon GO》遊戲內也有超極巨化對戰、限時田野調查，以及加碼獎勵等。現場將出現「妙蛙花」、「噴火龍」與「水箭龜」的超極巨化對戰。提供免費限時調查課題及活動主題田野調查。旋轉寶可補給站轉盤獲得的XP加倍。交換寶可夢所需的星星沙子減半。訓練家每日可進行額外2次特殊交換。誘餌模組持續時間延長至1小時。