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中華職棒37年季後挑戰賽將於10月9日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟對決全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅。獅隊今（7）日開賣G2賽事門票，在全面開賣前，就已售出1萬5000張票，晚間18點全面開賣後，內、外野門票皆已顯示完售，經記者實際操作售票網介面，僅剩下不到60張內野輪椅區門票，有望挑戰滿場2萬3500人入場。獅隊本季少了重砲林安可助陣，打線威力確實受損，但團隊戰力仍維持在5成勝率上下，最終在上半季以30勝29敗1和、勝率0.508並列第3。下半季獅隊持續穩扎穩打並一路緊咬戰局，一度與桃猿、兄弟互爭王座，雖然後續以34勝26敗、勝率0.567屈居次席，但仍靠著穩健的全年戰績守住年度第2名，順利取得季後賽外卡門票。依照中職季後賽賽制，獅隊為外卡球隊，僅有G2的主場。今日晚間18點前僅開放季票、會員以及聯名卡搶先購。不過獅迷搶票力驚人，據球團回報，全面開賣前已經售出1萬5000張門票，內野僅剩上層約1000席。而18點全面開賣後更是一票難求，記者實際操作ibon售票網，G2門票皆以顯示完售，僅剩下少部分內野輪椅區，約莫60張左右，有望挑戰滿場。獅隊今年將主場移至亞太主球場，本季主場觀眾人數也跳躍式成長。獅隊去年主場球迷共48萬8906人，今年直接爆衝至67萬7170人入場，場均11286人，排名聯盟第3多，僅次於中信兄弟、富邦悍將。今年亞太球場人數最多的是3月29日主場開幕戰，當時共吸引滿場的2萬3500人入座，第2名則是9月20日陳鏞基引退賽2萬1351人。