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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（7）日接受《少康戰情室》專訪，主持人趙少康關切昔日大罷免失敗一事，是否認為在撕裂台灣？對此，沈伯洋強調，罷免是憲法所賦予人民的權利，不代表賦予的權利就變成了撕裂，就如現在台北市長選舉，他跟對手有滿多不同想法，但想法不同，不代表他們在撕裂社會；他也談到，趙少康過去曾說「選舉應該是快樂的」，期盼大家多談政見，減少負面選舉，「因為這個真的就會比較偏撕裂」。沈伯洋今接受《少康戰情室》專訪，由主持人趙少康、主持人錢怡君、聯合報記者李承穎輪流提問。趙少康詢問，沈伯洋曾說大罷免沒過，台灣就毀了，結果32比0，而沈伯洋也是大罷免的發起人之一，承擔了什麼？沈伯洋重申，大罷免是一個公民的運動，他不是發起人，但他很贊成。沈伯洋指出，當時國會有很多亂象，通過許多踩到國安界線的法案，在此狀況下，若有公民團體出面，希望改變立法院的生態、需要做運動，「有人要改變我的工作環境，我當然也很支持，我覺得這是天經地義」。趙少康認為，若當時挑2、3個立委罷免還可以成功，但不分青紅皂白的全面罷免沒有道理，台灣社會也不支持。沈伯洋坦言，若集中幾個地方罷免，這個論述是對的，當時他也跟罷團說「有量能再做」，不過，立院後來修了《選罷法》將罷免門檻提高，讓很多罷團認為，「現在不做，還有下一次嗎？這就沒辦法說服」。趙少康說，台灣內部團結都來不及了，外面認為沈伯洋搞黑熊學院、大罷免，更把共產黨、國民黨、民眾黨、新黨都稱為四合一敵人，「你認不認為在撕裂台灣？」沈伯洋回應，罷免是憲法所賦予人民的權利，不代表賦予的權利就變成了撕裂。他說，就像現在台北市長選舉，他跟對手有滿多不同想法，但想法不同，不代表他們在撕裂社會，反而應該是他們都承認民主體制、都想要守護這個國家，但是在這個意見上面，他們兩個非常不同，希望選民可以做選擇。沈伯洋說，假設他把蔣萬安過去在立院的提案翻出來，說蔣萬安也贊成監獄成效不彰、應該做多一點治療，就直接下一個標題「蔣萬安贊成把吸毒的人全部放入社區」，這完全就進入負面選戰，一旦進入負面選戰，就變成標籤，標籤完後就會變成撕裂，「我們沒有要做這樣的事，而且這是不對的」。沈伯洋強調，趙少康之前在專訪時也提過，「選舉應該是快樂的」，因此他認為選舉就應該講政見，他希望標籤、負面選戰盡量減少，「因為這個真的就會比較偏撕裂，可能會造成一些制度上的改變」，若大家都只討論政見，是很正面的事。