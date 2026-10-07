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民進黨台北市長參選人沈伯洋先前拋出，以「無限城論壇」取代雙城論壇，不過，昨（6）日稱「框架可以保留，但內容必須徹底改變」，引發外界討論。沈伯洋今（7）日受訪時強調，確保沒有政治前提之下，他當然願意參加。沈伯洋今接受《少康戰情室》專訪，由主持人趙少康、主持人錢怡君、聯合報北市宜花區特派員李承穎輪流提問。李承穎詢問，沈伯洋認為雙城論壇沒有效益，就算要辦也是首都對首都，但前陣子又提到，現有「台北上海」交流框架可以留著，是否支持今年續辦？沈伯洋回應，市府設有國際處，但處理雙城論壇的不是同一組人，當時是在說明，這個框架、這組人本來就在處理雙城論壇，框架留著沒有大礙，但仍要確保沒有政治前提、有效益、有內容或能幫助到產業，若這些都能做到就能續辦，若做不到就不該舉辦。沈伯洋表示，假設對方願意辦沒有政治前提的論壇，自然願意參加，跟上海官員交流其實都是風險控管而已，若產業有資安疑慮要特別留意，不代表不能跟他們對話、討論；他舉例，上海有運動驛站，想要分享相關經驗，到這邊為止可能還沒有風險，但問題是「對我們的幫助是什麼？我們能給對方的幫助是什麼？」沈伯洋強調，有些底線一定要守住，例如AI主權、資安議題，又或者中國想要刺探情報、做統戰行為、竊取機密等，當然就要把底線都守好，剩下的交流對我方是不是實質有利的，就能再來談。趙少康詢問，什麼是沒有政治前提？沈伯洋說，可能是九二共識、一國兩制、台灣屬於中國一部分等；他舉例，像是小貓熊，和日本交換小貓熊不用政治前提，但和上海市交換時，還是要遵守政治前提，例如跟動物保護交換後，怎麼稱呼你？在那名稱是什麼？本身就是政治前提。錢怡君認為，這樣就不可能交流，沈伯洋笑稱，像是他是被中共通緝的對象，要怎麼改他的名字，變得滿重要的。