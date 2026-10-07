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針對毒品立場議題，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（7）日接受專訪時強調，他沒有要推動毒品除罪化，沒有贊成大麻合法化；他更引述台北市長蔣萬安曾在立院說過的2句話，強調他非常贊成此論述。沈伯洋今接受《少康戰情室》專訪，由主持人趙少康、錢怡君、聯合報北市宜花區特派員李承穎輪流提問。趙少康關切沈伯洋對毒品合法化立場，沈伯洋回應，他是犯罪學研究所教授，先講結論，第一、他沒有要推動毒品除罪化；第二、他沒有贊成大麻合法化。沈伯洋還原，當時他是博士生，在《想想論壇》發布文章，當時提出ABC三種戒治毒品的方案，若看完全文，應該知道他支持的是C方案，而現在爭議的社區、戒治方式是B方案，並非他最後主張。沈伯洋說明，B方案是在講過往很多毒癮者感染愛滋，因為共用針具，這時有一個計劃就是去衛生所、藥局換乾淨針具，知道誰有吸毒之後，轉介做減害治療，包含美沙冬、丁基原啡因等，這些只能在醫療院所進行，是很通常做法，也是北市府現在的做法。趙少康詢問，當時文章並沒有提到美沙冬，是指毒品？沈伯洋回應，他的B方案也就是對於毒癮者予以協助、管制毒品，包含社工、治療，也就是先用成癮性較低的替代品，也就是美沙冬、丁基原啡因等，「美沙冬是毒品，也是藥品」，等於給其替代毒品、降低成癮性，再慢慢戒治，這是蠻常見、行之有年的作法，希望第一線人員不要因政治攻防受影響。錢怡君追問，B方案是毒品除罪化、C方案是建立社區中心，若之前傾向B方案，現在改變的理由是什麼？沈伯洋更正，毒品除罪化都是B方案，他在文中採用的C方案，是找出吸毒原因、把原因解決。沈伯洋強調，販毒這件事情絕對是犯罪，絕不可能有人說販毒要除罪，但對於吸毒這件事情該怎麼做？「吸毒的人強制就醫，無法根本解決問題，重點擺在治療；目前對於戒毒，直接進監獄效果不彰，重點是教育，這兩句話我都很贊成，但這是蔣萬安在立法院說的，我也非常贊成」。趙少康關切是否支持大麻合法化？沈伯洋回應，當時指導學生研究，他也認為有合法化空間，但兩人研究後，結論就是台灣不適合，第一、台灣對於毒品的汙名、戒治的流程都不了解，貿然合法化後，標籤反而變更強；他認為，若沒有配套，第一線人員也不會想走合法化路徑，但即便說明清楚配套，大家還是會不安，這沒有解決，台灣沒辦法走合法化。