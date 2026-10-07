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針對國民黨質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋曾接受美國國際開發署（USAID）資助新台幣5700萬元一事，主持人趙少康今（7）日在節目中直接詢問，「你是不是CIA的人？」對此，沈伯洋秒答說，「不是」，並說明索羅斯是一個很有名的國際組織，但跟USAID無關。沈伯洋今接受《少康戰情室》專訪，由主持人趙少康、錢怡君、聯合報北市宜花區特派員李承穎輪流提問。趙少康提到，國民黨批評，沈伯洋接受USAID，外媒指出，索羅斯創立「開放社會基金會」，透過美國國際開發署USAID，資助台灣三個組織184萬美金、新台幣5700萬元，包含台灣民主實驗室、台灣人權促進會跟環境權保障維護協會，都與沈伯洋有關。趙少康指出，前立委陳柏惟大讚沈伯洋美中通吃，右手拿CIA資金，左手拿中共的錢，「你是不是CIA的人？台灣不少CIA的人，以前上校張憲義也是CIA的人」。沈伯洋秒答，「先講結論，我不是CIA的人」，陳柏惟講這句話，就是故意開玩笑，因為他一直被講說，「你有收紅錢！」一方面又說「你是CIA！」所以開玩笑稱「兩邊通吃」。沈伯洋指出，在學界做研究都會申請經費，在台灣的學者，很多就會申請國科會、科技部的經費，或像他以前做研究，有申請過台北市政府的經費，而且還有拿到、研究貪污現象。沈伯洋進一步說，他在做研究，不只會申請台灣經費，還會去拿世界各國的經費，包含日本、英國、美國等申請，還有一些國際組織，索羅斯就是一個很有名的國際組織，但其實索羅斯跟USAID沒有關係。沈伯洋說，很多人就這樣連結，「沈伯洋拿過索羅斯的東西做研究，索羅斯又謠傳跟USAID有關係，那你是不是CIA？因為謠傳USAID跟CIA有關」，就變成這樣的謠言，只要是有在接受補助做研究的人，都有點異想天開。趙少康詢問，美國的錢不少，研究到底花在什麼地方？沈伯洋回應，人事費最多，因為他是成立NGO，例如民主實驗室，成立智庫以後，本來就會有各式各樣活動和人事的花費，他們核銷經費是蠻複雜、嚴格，且他是不支薪的理事長，這個錢完全支應在智庫研究，他作為學者，薪水來自台北大學，但作為組織的理事長，最主要是出大腦，研究方向可能有哪些、要注意哪些東西，這大概是他在做的事情。另外，錢怡君提問，民眾黨上屆參選人黃珊珊拿下25%的選票，面對本次選舉，要如何爭取黃珊珊的票？沈伯洋回應，他沒有去想能搶下多少黃珊珊的票，因為蔣萬安的支持者也是他說服的目標，希望能說服過去曾支持蔣萬安的選民，他是更好的市長人選。