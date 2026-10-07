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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（7）日赴TVBS錄製《少康戰情室》，接受主持人趙少康專訪，被外界視為「破圈」之舉。沈伯洋於錄影結束後，在臉書曬出與趙少康的合照，未料，釣出趙少康回應，大讚「伯洋今天很帥氣」。沈伯洋下午接受《少康戰情室》專訪，由主持人趙少康、錢怡君、聯合報北市宜花區特派員李承穎輪流提問。主持人紛紛針對毒品、廢死、雙城論壇、大罷免等議題提問，沈伯洋則一一正面回應、直球對決。沈伯洋於節目錄製後，在臉書PO出與趙少康的合照，「我依約定來趙少康大哥的節目」，呼籲大家準時收看；該貼文也釣出趙少康留言，「伯洋今天很帥氣，歡迎大家晚上一起收看我們的高峰對話」。節目於晚間8時播出，YouTube一開始播出，便吸引超過萬人觀看，同時觀看次數最高峰，更超過10萬人次，相當驚人。