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東北季風減弱 北部高溫上升

▲東北季風減弱，今（8）日北部白天溫度略為上升。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

雙十國慶連假雨勢增多 信義區有零星雨

▲諾洛、小熊颱風對於台灣天氣皆無影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員張承傳表示，今（8）日東北季風減弱、氣溫稍微回升，迎風面有零星短暫陣雨；明日起雙十國慶連假展開，水氣將再減少，各地大致多雲到晴。10日、11日台北信義區有寶可夢活動及國慶煙火，但水氣增多，僅有零星微弱雨勢，請民眾外出記得攜帶雨具備用；輕颱諾洛與小熊距離遙遠，均不影響台灣。張承傳表示，今（8）日天氣方面，北部、東半部雲量較多，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區及南部地區有短暫陣雨，受到東北季風減弱影響，今（8）日白天高溫會稍微上升，桃園以北、宜蘭、花蓮高溫約27到29度，其他地區為30到32度，各地早晚低溫約22到25度。張承傳指出，明（9）日開始就是雙十國慶連假，明（9）日水氣會比今（8）日再少一點，主要還是受到東北風環境影響，桃園以南大致上是多雲到晴的天氣，午後南部山區有局部短暫陣雨，迎風面雨勢會少一些，剩下大台北、東北部有零星雨。10日、11日迎風面雨勢會稍微增多一點，基隆北海岸、東北部地區、大台北山區有些局部短暫陣雨，大台北平地、花東地區、恆春半島有些零星降雨，北海岸到東北部11日雨勢會稍微大一點。另外，台北市信義區在周六（10日）、周日（11日）有寶可夢「PokéXciting! in 台北」、台北101國慶煙火、大型演唱會等活動，大家都很關心天氣部分，張承傳表示，這兩天信義區雖然會有零星降雨，但雨勢不會太大。目前位於太平洋上的輕度颱風諾洛、小熊，距離台灣遙遠，路徑對於台灣及日本天氣都不會有影響，未來小熊颱風有機會增強為強度颱風，關島附近不排除國慶連假後，會有熱帶擾動發展，不過這個時間生成的颱風，都不太會影響台灣。