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▲Yuri幾年前誤發和男友一起運動的親密影片，引發不小議論。（圖／陳怡叡IG＠xx15995）

▲Yuri被譽為顏值最高的啦啦隊女孩，2017年進軍戲劇圈，客串過電影《練愛iNG》、《刻在你心底的名字》及電視劇《村裡來了個暴走女外科》等。（圖／LUVSSI•Yuri陳洛心IG＠xx15995）

「小龍女」Yuri（本名陳洛心，舊名陳怡叡）憑著高顏值、D罩杯好身材受封「地表最正啦啦隊女神」，近日狗仔目擊她入住鄰近高鐵南港站的豪宅，與前緋聞對象毛弟（邱宇辰）當鄰居，感情世界備受關注的Yuri，曾經不小心把和男友親密運動的15秒影片上傳IG，本人後來也透過經紀人承認是片中女子，「這已經是好久之前的影片了！」2021年5月，有鄉民在PTT以「有沒有yuri誤發限時的八卦」為題發文，指出前陣子在滑IG的時候，不小心看到一段限時動態，一名身材精壯的男子，整個人趴在Yuri身上，頭部放在女方胸前游移，躺在瑜伽墊上的Yuri開口問：「累累喔？」男生撒嬌回：「好累喔！」她便拍拍對方的背，貼心安撫。原PO強調這段影片是Yuri自己所發布，還自我安慰「女神一定都是單身的」，貼文釣出不少老司機留言，「這幾年前的事情了，還是前男友」、「怎麼會天真到覺得啦啦隊女生還單身」、「累累很久了，剛當lamigirls時流出的吧！」該15秒短片，為Yuri多年前與交往對象拍攝的情侶健身影片，當時誤傳到IG限時動態後便刪除，《NOWNEWS今日新聞》曾經求證Yuri的經紀人，對方表示：「這已經是好久之前的影片了，不知道為什麼現在網路又重新拿出來討論，希望大家能夠關注Yuri在球場跟演藝圈的好表現，謝謝大家的關心！」