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在聖地牙哥教士隊當家關門投手米勒（Mason Miller）因請陪產假離隊引發全美討論之際，陷入系列賽0：2 落後絕境的紐約洋基隊推出左投弗里德（Max Fried）先發。弗里德的女友預產期一樣就在這兩天，他仍明確表態將如期登板先發，並表示另一半與全家人絕對無條件支持。美聯分區系列賽前兩戰洋基隊連續踢到鐵板，目前以0：2落後坦帕灣光芒隊、被逼至淘汰邊緣。第三戰移師洋基主場，剛好碰上弗里德女友的預產期。根據美媒《紐約郵報》報導，弗里德在受訪時明確表示，不管女友是否在比賽當天生產，他都會如期站上先發投手丘。弗里德表示：「我有一個非常支持我的家庭，她們完全理解這是我的工作，也知道這不會影響我明天比賽的決心與結果。」2024年弗里德加盟洋基隊的加盟記者會上，女友就曾親自到場相伴，兩人對家庭與事業的默契不言而喻。相較於前兩戰先發投手柯爾（Gerrit Cole）與舒利特勒（Cam Schlittler）的苦戰，美媒指出，擁有豐富球種的弗里德，或許是目前洋基隊內最適合剋制光芒打線的投手。數據顯示，光芒隊本季面對右投時的OPS高達.751，是全聯盟第5高，但面對左投時OPS卻驟降至.678，排在全聯盟第6差。身為頂級左投的弗里德，不用單純依賴三振就能有效誘使光芒打者擊出不強勁的擊球，左投優勢也成為洋基隊背水一戰的最大靠山。談到退路全無的第三戰，弗里德對光芒打線保持高度警覺：「他們能做好所有細節，也有製造大局的能力，同時兼具長打火力。」由於輸球季後賽就將宣告結束，洋基牛棚勢必要做好隨時登板的準備。弗里德對此已有心理準備：「我知道教練團留給我的容錯空間非常小，我們必須不惜一切代價贏下這場比賽。對我來說，沒有別的選擇，就是從第一局開始傾盡全力，幫助球隊拿下勝利。」