台北洲際酒店宣告，今日正式開幕，座落於臺北大巨蛋園區核心位置，酒店內備有347間客房與套房、7大餐飲品牌，目前首波將先開幕5大餐廳。台北洲際強調從藝術中讀懂城市的「過去、現在與未來」，因此融合傳統記憶到現代材質，轉譯為更當代的空間語言。台北洲際酒店也表示，期望未來平均房價約在美金300元（約新台幣9554元）起，而目前官網也已正式開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢10月、11月的房價最低為經典客房每晚含稅價1萬3167元起。而台北洲際更領先台灣國際酒店品牌，首創推出可以長住型態的公寓式套房，配置完整廚房、用餐區、客廳與套房內洗衣設備等。
IHG 洲際酒店集團臺灣區奢華精品區域總經理暨臺北洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）表示：「這是一座既快速、現代，也保有溫暖與細膩生活感的城市。以 『In Taipei, For Taipei 在臺北，為臺北 』為品牌精神，我們希望台北洲際酒店成為旅人理解這座城市的一扇窗口，也讓在地賓客在這裡找到屬於自己的生活方式。」
台北洲際酒店大廳設計。緊扣著台北大巨蛋的意象與歷史
臺北洲際酒店因此強調從藝術中讀懂城市的過去、現在與未來；從一間客房感受「住在臺北」的日常。以飯店大廳內的裝置藝術來說，該作品靈感回溯至1991 年，一場因雨延期的職棒總冠軍賽，萬千球迷喊出的「我們要巨蛋！」，歷經三十餘年，終於化為今日矗立於城市中的臺北大巨蛋。
大廳的這個作品中，錯落垂墜的水晶雨滴交織，呼應臺北多雨的城市印象， 並汲取巨蛋的流線形體，化為一枚象徵城市共同願望的「願望之殼」，內嵌圓形動態螢幕，以流動光影交織臺北 101 跨年煙火等城市意象。
共規劃347間客房與套房 首創公寓式套房
臺北洲際酒店總共規劃 347 間客房與套房，標榜寬敞舒適的空間，經典客房自11.5坪起跳；且部分房型更坐擁臺北101與信義區天際線景觀。
臺北洲際酒店更提到，對於停留時間更長的旅客，酒店更規劃公寓式套房，則以「住在臺北」而非單純「入住酒店」的概念出發，該房型擁有23坪起的寬敞空間，配置完整廚房、用餐區與套房內洗衣設備，無論是長期商務駐點、家庭旅居都適合，臺北洲際酒店也提及，部分套房也將推出可單住一晚的特別優惠活動。
而臺北洲際酒店也規劃7個各自具備鮮明定位的餐飲品牌，目前即日起將開幕營運的，包含5個品牌：
⏹︎Thea Lounge 初卉：以日茶夜酒串起全天候交流時光的當代 Lounge。
⏹︎NTD Eatery：緊鄰臺北大巨蛋，從全天候用餐到演唱會前的 To-Go Pizza；以台灣在地食材演繹義大利家常味的義式小酒館。
⏹︎Rough Cuts：以烤爐炙燒與熟成工藝展現原肉魅力的直火牛排餐廳。
⏹︎Simple Sips：以經典調酒與台灣風味交會的當代爵士酒吧。
⏹︎逸匯 Yi Social：匯聚國際風味與臺灣滋味，精緻多元的全日自助百匯聚餐體驗。
🟡「臺北洲際酒店」基本資訊
地址：臺北市信義區忠孝東路四段 535 號
官方網站：台北洲際酒店官網
客房訂房：台北洲際官網訂房平台
雙北新飯店還有台北板橋馥華艾美酒店 賣點是236間高樓層景觀客房
雙北地區近日開幕的酒店，還有座落於新板特區的「台北板橋馥華艾美酒店」，樓高31層共有236間高樓層景觀客房，賣點包含高空城市景觀、當代藝術、特色餐飲。酒店以「感官藝術策展」為概念，還集結15位藝術家創作，作品散落於各個空間，堪稱酒店「美術館化」。台北板橋馥華艾美酒店還喊出要打造「最美的艾美酒店」口號！
房間有大片窗景將城市引入室內，是這裡的一大賣點，不少房間還可遠眺到台北101大樓。房間配備包含有Simmons（席夢思）訂製床墊、Dyson吹風機、Nespresso膠囊咖啡機，浴室配置GROHE旋控式雨淋花灑。而艾美酒店品牌有專屬香氛LM002，客房也選用MALIN+GOETZ洗沐備品，以清新自然的香氣延續感官體驗。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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臺北洲際酒店因此強調從藝術中讀懂城市的過去、現在與未來；從一間客房感受「住在臺北」的日常。以飯店大廳內的裝置藝術來說，該作品靈感回溯至1991 年，一場因雨延期的職棒總冠軍賽，萬千球迷喊出的「我們要巨蛋！」，歷經三十餘年，終於化為今日矗立於城市中的臺北大巨蛋。
大廳的這個作品中，錯落垂墜的水晶雨滴交織，呼應臺北多雨的城市印象， 並汲取巨蛋的流線形體，化為一枚象徵城市共同願望的「願望之殼」，內嵌圓形動態螢幕，以流動光影交織臺北 101 跨年煙火等城市意象。
臺北洲際酒店總共規劃 347 間客房與套房，標榜寬敞舒適的空間，經典客房自11.5坪起跳；且部分房型更坐擁臺北101與信義區天際線景觀。
臺北洲際酒店更提到，對於停留時間更長的旅客，酒店更規劃公寓式套房，則以「住在臺北」而非單純「入住酒店」的概念出發，該房型擁有23坪起的寬敞空間，配置完整廚房、用餐區與套房內洗衣設備，無論是長期商務駐點、家庭旅居都適合，臺北洲際酒店也提及，部分套房也將推出可單住一晚的特別優惠活動。
⏹︎Thea Lounge 初卉：以日茶夜酒串起全天候交流時光的當代 Lounge。
⏹︎NTD Eatery：緊鄰臺北大巨蛋，從全天候用餐到演唱會前的 To-Go Pizza；以台灣在地食材演繹義大利家常味的義式小酒館。
⏹︎Rough Cuts：以烤爐炙燒與熟成工藝展現原肉魅力的直火牛排餐廳。
⏹︎Simple Sips：以經典調酒與台灣風味交會的當代爵士酒吧。
⏹︎逸匯 Yi Social：匯聚國際風味與臺灣滋味，精緻多元的全日自助百匯聚餐體驗。
地址：臺北市信義區忠孝東路四段 535 號
官方網站：台北洲際酒店官網
客房訂房：台北洲際官網訂房平台
雙北新飯店還有台北板橋馥華艾美酒店 賣點是236間高樓層景觀客房
雙北地區近日開幕的酒店，還有座落於新板特區的「台北板橋馥華艾美酒店」，樓高31層共有236間高樓層景觀客房，賣點包含高空城市景觀、當代藝術、特色餐飲。酒店以「感官藝術策展」為概念，還集結15位藝術家創作，作品散落於各個空間，堪稱酒店「美術館化」。台北板橋馥華艾美酒店還喊出要打造「最美的艾美酒店」口號！
房間有大片窗景將城市引入室內，是這裡的一大賣點，不少房間還可遠眺到台北101大樓。房間配備包含有Simmons（席夢思）訂製床墊、Dyson吹風機、Nespresso膠囊咖啡機，浴室配置GROHE旋控式雨淋花灑。而艾美酒店品牌有專屬香氛LM002，客房也選用MALIN+GOETZ洗沐備品，以清新自然的香氣延續感官體驗。
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