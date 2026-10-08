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▲孫德榮（左）跟唯哲（右）對外表示這份工作月薪5萬還能包吃包住。（圖／翻攝自YouTube＠孫德榮）

65歲王牌經紀人孫德榮因乾兒子唯哲事業忙碌，日前透過YouTube頻道公開徵選「貼身管家」，祭出月薪5萬元、開保時捷代步、免費入住8000萬豪宅與包吃包住等超狂福利。工作主要負責開車陪同回診、散步備輪椅與享受美食。孫德榮也透露自己小中風後，身體已恢復80%，不需要事事都有人照顧，只希望能從熟悉的粉絲中尋找認真勤勞、肯做的有緣人。孫德榮過去曾罹患膀胱癌第3期、接受過脊椎手術，今年4月又因腦中風住院。雖然身體狀況已恢復大約80%、左手有時較難控制，其餘皆能自理，但仍需定期回診與坐輪椅移動。考量到乾兒子唯哲近來保險事業繁忙、一周常有6天在外應酬，不希望將對方綁在身邊，因此決定對外公開尋找能陪伴在側的貼身管家。為了吸引合適人才，孫德榮祭出了相當豐厚的待遇條件：薪資待遇：開出月薪5萬元。居住環境：可入住價值8000萬元的豪宅，擁有第二大的房間與個人書房。交通與膳食：提供保時捷作為代步車，且包辦午餐與晚餐。休假制度：週休二日，且無需做打掃家務等傳統傭人工作。孫德榮特別表示歡迎中南部的朋友來應徵，他直言：「因為賺的都是實存，在台北要吃要住就2萬5、3萬了，存不到什麼錢，所以我希望他可以存到錢。」孫德榮也強調，這份工作與其說是24小時傳統照護或看護，更像是「陪著我們吃喝玩樂、遊山玩水」。工作內容包含開車接送孫德榮並陪同醫院回診、外出散步時協助備妥輪椅、留意飲食喜好，一同探索各地美食、品嚐米其林料理與出國度假。對於應徵資格，孫德榮也特別選擇鎖定有在追蹤他的粉絲，原因是粉絲一路見證他的身體狀況，彼此磨合適應的時間比較短。他也提出要求，表示「生活習慣很差的請不要來」，並強調禮貌非常重要，「因為我們家裡是有教養的人。」 乾兒子唯哲則總結，理想管家最關鍵的特質就是「認真、肯做、肯負責、勤勞」，期盼能找到互相照顧的善循環。