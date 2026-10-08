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雲端發票中100萬不給領！財政部公布原因：取消資格

▲115年7、8月期統一發票共開出30組雲端發票百萬元，卻有一組被列為「不給獎」。（圖/記者張嘉哲攝）

但經過實際調查，該發票買受人疑涉「未辦登記擅自營業」情事，不符合領獎資格，本質上仍屬營業人，因此不予給獎。

「買受人為營業人，不論是否已申請稅籍登記，其購買貨物或勞務取得之發票如果中獎，屬於營業性質的交易，不給獎。」

▲根據台北國稅局表示，買受人若為營業人，不論是否已申請稅籍登記，其購買貨物或勞務取得之發票如果中獎，屬於營業性質的交易，不給獎。（圖/記者張嘉哲攝）

他發票爽中7張「中獎獎金全被追回」！還得補繳錢

▲一名網路賣家在2024年9至10月有7張發票中獎，事後被發現發票內容多是透過網路平台銷售服飾及生活日用品，支付平台的手續費，且未辦稅籍登記。（圖／記者潘毅攝）

哪些發票不可以領獎？「11類人」不符合資格

115年7、8月期統一發票於10月6日開放領獎，財政部日前公布中獎清冊，本期雲端發票專屬獎100萬元開出30組，但其中1組卻被列為「不給獎」。根據財政部稅務入口網公布的中獎清冊顯示，115年7、8月期統一發票共開出17張特別獎1000萬元、11張特獎200萬元，以及30組雲端發票百萬元。據財政部出面解釋，這張發票是由新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司開立，根據台北國稅局表示，統一發票給獎目的，是為了鼓勵一般消費者消費後主動索取發票，以防堵逃漏稅等情況，考量發票是營業人應索取的憑證，依《統一發票給獎辦法》第11條第1項第9款規定，以及財政部108年1月7日台財稅字第10704616110號令規定：事實上，在2025年9月也出現一起類似案例，當時北區國稅局提到，一名網路賣家在2024年9至10月有7張發票中獎，中獎金額達2300元，但經過調查，發票內容多由同家網路交易平台開立的「手續費」，事後查出該名得獎者取得同公司開立發票共185張。後續得獎者說明，發票是透過網路平台銷售服飾及生活日用品，支付平台的手續費，且未辦稅籍登記。國稅局可以具函向得獎者追回獎金，並輔導其辦理稅籍登記、自動補報繳所漏銷售額920萬餘元及營業稅46萬餘元。財政部賦稅署曾說明，根據統一發票給獎辦法第11條規定，有「11種情況」統一發票收執聯不適用給獎規定，其中就有特別提到「買受人是營業人」不適用規定，提醒民眾要特別注意。