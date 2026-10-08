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美股4大指數全面收跌，台股今（8）日開盤走弱，以4萬9783點開出，下跌23點，隨後賣壓持續湧現，指數跌幅擴大，目前下跌438.72點，至4萬9367.65點，跌破4萬9400點關卡。權值股同步承壓，台積電（2330）開盤下跌35元至2550元，目前下跌30元，暫報2555元，跌幅1.16%；鴻海（2317）下跌1元至251元；聯發科（2454）下跌10元至4825元；廣達（2382）下跌12.5元至322.5元。航運股相對抗跌，長榮（2603）逆勢上漲1.5元，暫報234元。美股方面，前一交易日4大指數全面走弱，道瓊工業指數終場下跌341.41點，收在5萬1179.87點；標準普爾500指數下跌17.16點，收在7801.77點；那斯達克指數下跌61.20點，收在2萬7538.69點；費城半導體指數下跌151.67點，收在1萬3066.15點。受到美股全面走跌影響，台股今日早盤電子權值股賣壓明顯，台積電、鴻海、聯發科及廣達等主要權值股同步走弱，拖累大盤跌幅持續擴大。