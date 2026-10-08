「臺北洲際酒店 InterContinental Taipei」宣告開幕，酒店內一口氣規劃有7家餐飲品牌，包含5間餐廳、2 間 Lounge 與酒吧，而首波將有5品牌開幕，包含從大廳 Lounge、義式小酒館、直火餐廳、爵士酒吧、全日百匯餐廳（buffet），其中的百匯餐廳更是將推出龍蝦、帝王蟹、現開生蠔等亮眼的生猛海鮮。
臺北洲際酒店餐飲廚藝總監 Trevor Allan MacLeod 曾任職於洲際酒店、萊佛士酒店、文華東方酒店、費爾蒙酒店、華爾道夫酒店及麗思卡爾頓酒店等國際奢華酒店品牌，並曾與 Marco Pierre White、Chef Izu Ani 等國際知名主廚共事。他提到，此次餐廳打造，團隊更在細節上琢磨優化顧客體驗，邀請品牌創意與設計團隊 Hyphen Works 共同打造品牌識別；並攜手 Perry’s Palate Plan 創辦人暨琴酒專家 Perry Chang 張國偉、臺北當代茶苑 Liquide Ambré 琥泊等職人參與。
臺北洲際酒店餐飲副總經理 Karsten Roettger（EAM – Food & Beverage）表示：「我們訴求打造7個真正擁有自己個性、能夠融入臺北日常生活的餐飲品牌，呼應『In Taipei, For Taipei 在臺北，為臺北』的精神。」而首波開幕餐廳名單，共計有以下5個。
📍1樓餐飲：Thea Lounge 初卉
《Thea Lounge初卉》以花卉與茶飲為靈感，打造日茶夜酒的當代大廳交誼空間。南法出身、定居臺灣多年的點心房行政西點主廚 Yann Roumanille，尤其珍惜臺灣四季豐饒的水果與多元在地風味食材，甜點設計使用多種台灣食材：例如屏東 85% 巧克力可可果、宜蘭紅心芭樂起司蛋糕等。
此外，更將計畫於年底推出以「植物園」為靈感的花茶主題午茶饗宴：將洛神花、香蘭草花、茉莉花、桂花與梅花等在地花卉的形、香、色巧妙融入甜點；搭配金萱茶風味司康，以及結合烏魚子、櫻花蝦等在地珍味的鹹點，成就一段優雅的寶島 High Tea 時光。
飲品方面，特邀臺北當代茶苑 Liquide Ambré 琥泊甄選「木柵鐵觀音」、「窨制奶香金萱烏龍」等洲際限定款。入夜後的初卉，則由 Gin Trolley 接棒，以精品琴酒與桌邊現場調酒開啟微醺時光。
⏹︎營業資訊：
Thea Lounge 初卉
樓層：1F
營業時間：All Day
店休：無
📍1樓餐飲：NTD Eatery
餐廳緊鄰臺北大巨蛋（Near the Dome）與松山文創園區，強調是一間刻意卸下飯店餐飲距離感的義式小酒館。空間不只設有舒適座席，也規劃更輕鬆自在的站位，無論坐下來好好吃一餐、站著喝杯咖啡聊聊天，或在球賽、演唱會前帶上一份 To-Go Pizza 即刻出發。
NTD Eatery與在地職人、農場及熟成工廠合作，選用以義大利傳統工法打造的國產風乾火腿 Prosciutto、風乾熟成豬臉頰肉 Guanciale 與特製起司。團隊也嘗試以臺灣十八麥麵粉結合鴨蛋自製限量手工義大利麵、自製義式香腸；燉飯選用花蓮富里農會花蓮 26 號米，並以南投巨峰葡萄汁結合高粱醋、梅子醋與煙燻烏梅，調配出富含橡木桶香氣層次的臺灣專屬巴薩米克醋等。
⏹︎營業資訊：
NTD Eatery
樓層：1F
營業時間：All Day
店休：無
📍5樓餐飲：Rough Cuts
以火焰與煙燻為靈感，由主廚 Nomo 領軍，嚴選當季頂尖食材，結合乾式熟成工藝、備長炭熱力、荔枝木與龍眼木燻香，以及西班牙Josper 烤爐炙燒工藝，來料理頂級肉品與海鮮。
肉品選藏豐富，像是頂級荷斯登牛肉，或是乾式熟成的澳洲草飼牛，Nomo 更創新以解構紅燒牛肉麵醬汁搭配軟嫩的日本 A4 和牛，相當值得一試。
主廚更率先啟用具純種但馬牛基因、臺灣在地培育的源興牛肋眼進行乾式熟成測試。另外也有3天乾式熟成直火全魚燒烤的午仔魚，7 天乾式熟成、凝縮 Q 彈口感的帶骨黃鰭鮪魚排與炙烤澎湖白蝦等，將直火與熟成工藝發揮得淋漓盡致。
⏹︎營業資訊：
Rough Cuts
樓層：5F
營業時間：週二–週日晚餐
店休：週一
📍5樓餐飲：Simple Sips
與「Rough Cuts」相鄰的「Simple Sips」，既獨立營運也提供Rough Cuts餐搭酒體驗。酒吧以經典骨幹、火的風味轉化與在地元素為核心三角，搭配極致視覺儀式感與直覺化酒單設計。
酒單設計以酸甜度與酒精濃度構成直覺風味象限圖，讓賓客如挑選手搖飲般快速找到符合個人喜好的選擇。翻開酒單，則以「經典原型vs.臺灣再詮釋」的雙篇章展開：6 款如 Clover Club、Mai Tai 等經典調酒，分別和融入臺灣風味元素的 Twist 創作相互呼應，讓同一杯經典在原版與當代在地演繹之間形成有趣對照。賓客可以循著熟悉的經典出發，再探索屬於臺灣的全新風味。
⏹︎營業資訊：
Simple Sips
樓層：5F
營業時間：僅接受現場入座
店休：週一
📍5樓餐飲：逸匯 Yi Social
匯聚多元國際風味，主廚Neo率領團隊於早、午、晚餐時段獻上豐盛自助餐體驗。早餐時段有西式經典班尼迪克蛋與法式吐司，更有牛肉湯、臺式扁食與虱目魚丸湯等台式風味。
午晚餐更串聯歐陸、日本與臺灣風情，自助餐檯區劃分為沙拉吧、海鮮與生蠔吧、日式料理、歐美經典、港式燒臘、炭火燒烤與世界甜點等區域。
海鮮餐檯尤其亮眼，新鮮豐盛且品項多元，包含有龍蝦、帝王蟹、鮑魚等高檔海鮮；更備有生蠔吧，能即開即享。
⏹︎營業資訊：
逸匯 Yi Social
樓層：5F
座位數：293 席
營業時間：早餐（僅限住店賓客）、午餐(每日供應)、晚餐（未來開放）
店休：無
餐價：目前酒店尚未公布
🟡臺北洲際酒店首波5大餐飲品牌一覽：
⏹︎Thea Lounge 初卉：以日茶夜酒串起全天候交流時光的當代 Lounge
⏹︎NTD Eatery：緊鄰臺北大巨蛋，從全天候用餐到演唱會前的 To-Go Pizza；以台灣在地食材演繹義大利家常味的義式小酒館
⏹︎Rough Cuts：以烤爐炙燒與熟成工藝展現原肉魅力的直火牛排餐廳
⏹︎Simple Sips：以經典調酒與台灣風味交會的當代爵士酒吧
⏹︎逸匯 Yi Social：匯聚國際風味與臺灣滋味，精緻多元的全日自助百匯聚餐體驗。
🟡「臺北洲際酒店」基本資訊：
地址：臺北市信義區忠孝東路四段 535 號
官方網站：台北洲際酒店官網
餐廳訂位：台北洲際餐廳訂位平台
島語台北大巨蛋店宣告 今年11月將開幕
臺北洲際酒店首波就推出5家餐廳品牌，其中的buffet「逸匯 Yi Social」尤其令人期待。有趣的是緊鄰台北洲際酒店旁，有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，其台北大巨蛋店也宣布預計今年11月將開幕，主打菜色同樣是多樣化海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳，尤其有坊間buffet較少見的香箱蟹。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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📍1樓餐飲：Thea Lounge 初卉
《Thea Lounge初卉》以花卉與茶飲為靈感，打造日茶夜酒的當代大廳交誼空間。南法出身、定居臺灣多年的點心房行政西點主廚 Yann Roumanille，尤其珍惜臺灣四季豐饒的水果與多元在地風味食材，甜點設計使用多種台灣食材：例如屏東 85% 巧克力可可果、宜蘭紅心芭樂起司蛋糕等。
此外，更將計畫於年底推出以「植物園」為靈感的花茶主題午茶饗宴：將洛神花、香蘭草花、茉莉花、桂花與梅花等在地花卉的形、香、色巧妙融入甜點；搭配金萱茶風味司康，以及結合烏魚子、櫻花蝦等在地珍味的鹹點，成就一段優雅的寶島 High Tea 時光。
飲品方面，特邀臺北當代茶苑 Liquide Ambré 琥泊甄選「木柵鐵觀音」、「窨制奶香金萱烏龍」等洲際限定款。入夜後的初卉，則由 Gin Trolley 接棒，以精品琴酒與桌邊現場調酒開啟微醺時光。
⏹︎營業資訊：
Thea Lounge 初卉
樓層：1F
營業時間：All Day
店休：無
餐廳緊鄰臺北大巨蛋（Near the Dome）與松山文創園區，強調是一間刻意卸下飯店餐飲距離感的義式小酒館。空間不只設有舒適座席，也規劃更輕鬆自在的站位，無論坐下來好好吃一餐、站著喝杯咖啡聊聊天，或在球賽、演唱會前帶上一份 To-Go Pizza 即刻出發。
NTD Eatery與在地職人、農場及熟成工廠合作，選用以義大利傳統工法打造的國產風乾火腿 Prosciutto、風乾熟成豬臉頰肉 Guanciale 與特製起司。團隊也嘗試以臺灣十八麥麵粉結合鴨蛋自製限量手工義大利麵、自製義式香腸；燉飯選用花蓮富里農會花蓮 26 號米，並以南投巨峰葡萄汁結合高粱醋、梅子醋與煙燻烏梅，調配出富含橡木桶香氣層次的臺灣專屬巴薩米克醋等。
⏹︎營業資訊：
NTD Eatery
樓層：1F
營業時間：All Day
店休：無
以火焰與煙燻為靈感，由主廚 Nomo 領軍，嚴選當季頂尖食材，結合乾式熟成工藝、備長炭熱力、荔枝木與龍眼木燻香，以及西班牙Josper 烤爐炙燒工藝，來料理頂級肉品與海鮮。
肉品選藏豐富，像是頂級荷斯登牛肉，或是乾式熟成的澳洲草飼牛，Nomo 更創新以解構紅燒牛肉麵醬汁搭配軟嫩的日本 A4 和牛，相當值得一試。
主廚更率先啟用具純種但馬牛基因、臺灣在地培育的源興牛肋眼進行乾式熟成測試。另外也有3天乾式熟成直火全魚燒烤的午仔魚，7 天乾式熟成、凝縮 Q 彈口感的帶骨黃鰭鮪魚排與炙烤澎湖白蝦等，將直火與熟成工藝發揮得淋漓盡致。
⏹︎營業資訊：
Rough Cuts
樓層：5F
營業時間：週二–週日晚餐
店休：週一
與「Rough Cuts」相鄰的「Simple Sips」，既獨立營運也提供Rough Cuts餐搭酒體驗。酒吧以經典骨幹、火的風味轉化與在地元素為核心三角，搭配極致視覺儀式感與直覺化酒單設計。
酒單設計以酸甜度與酒精濃度構成直覺風味象限圖，讓賓客如挑選手搖飲般快速找到符合個人喜好的選擇。翻開酒單，則以「經典原型vs.臺灣再詮釋」的雙篇章展開：6 款如 Clover Club、Mai Tai 等經典調酒，分別和融入臺灣風味元素的 Twist 創作相互呼應，讓同一杯經典在原版與當代在地演繹之間形成有趣對照。賓客可以循著熟悉的經典出發，再探索屬於臺灣的全新風味。
⏹︎營業資訊：
Simple Sips
樓層：5F
營業時間：僅接受現場入座
店休：週一
匯聚多元國際風味，主廚Neo率領團隊於早、午、晚餐時段獻上豐盛自助餐體驗。早餐時段有西式經典班尼迪克蛋與法式吐司，更有牛肉湯、臺式扁食與虱目魚丸湯等台式風味。
午晚餐更串聯歐陸、日本與臺灣風情，自助餐檯區劃分為沙拉吧、海鮮與生蠔吧、日式料理、歐美經典、港式燒臘、炭火燒烤與世界甜點等區域。
海鮮餐檯尤其亮眼，新鮮豐盛且品項多元，包含有龍蝦、帝王蟹、鮑魚等高檔海鮮；更備有生蠔吧，能即開即享。
⏹︎營業資訊：
逸匯 Yi Social
樓層：5F
座位數：293 席
營業時間：早餐（僅限住店賓客）、午餐(每日供應)、晚餐（未來開放）
店休：無
餐價：目前酒店尚未公布
⏹︎Thea Lounge 初卉：以日茶夜酒串起全天候交流時光的當代 Lounge
⏹︎NTD Eatery：緊鄰臺北大巨蛋，從全天候用餐到演唱會前的 To-Go Pizza；以台灣在地食材演繹義大利家常味的義式小酒館
⏹︎Rough Cuts：以烤爐炙燒與熟成工藝展現原肉魅力的直火牛排餐廳
⏹︎Simple Sips：以經典調酒與台灣風味交會的當代爵士酒吧
⏹︎逸匯 Yi Social：匯聚國際風味與臺灣滋味，精緻多元的全日自助百匯聚餐體驗。
🟡「臺北洲際酒店」基本資訊：
地址：臺北市信義區忠孝東路四段 535 號
官方網站：台北洲際酒店官網
餐廳訂位：台北洲際餐廳訂位平台
島語台北大巨蛋店宣告 今年11月將開幕
臺北洲際酒店首波就推出5家餐廳品牌，其中的buffet「逸匯 Yi Social」尤其令人期待。有趣的是緊鄰台北洲際酒店旁，有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，其台北大巨蛋店也宣布預計今年11月將開幕，主打菜色同樣是多樣化海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳，尤其有坊間buffet較少見的香箱蟹。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！