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民進黨台北市長參選人沈伯洋近期接連拓展不同受眾，昨（7日）晚再赴前中廣董事長趙少康主持的節目，外界也高度關注台北市長蔣萬安何時安排專訪？台北市政府昨晚發布採訪通知，蔣萬安將於今（8）日下午1點登上中天電視《綠也掀桌》，由鯊鯊主播李珮瑄與前立委郭正亮共同訪問，節目將採「直播」方式播出。沈伯洋近期頻繁接受資深媒體人及政治評論員訪問，除了王偉忠、李四端的節目外，7日晚間也現身《少康戰情室》。由於節目受眾不同，加上相關內容獲得不少流量，沈伯洋的「破圈」行程受到關注，也讓外界進一步觀察蔣萬安接下來的媒體安排。趙少康先前曾透露，計畫邀請六都市長參選人進行專訪，因此蔣萬安是否會接受邀請也成為外界關注焦點。蔣萬安7日上午受訪時表示，目前收到的媒體邀約相當多，競選團隊持續與各節目聯繫，將配合時間及行程進行安排。至於王偉忠節目的邀約，蔣萬安當時並未透露確切時間，僅表示團隊仍在持續溝通。另一方面，針對外界關注辯論會安排，蔣萬安說明，現階段雙方已經取得共識，因此TVBS主辦的辯論會已完成簽署；至於其他辯論會以及台北大學學生論壇等活動，相關參與細節則交由幕僚團隊持續協商。