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台北市長蔣萬安今（8）日宣布，規劃台北松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。北市府表示，此時推動是因為AI時代已經敲門，台北必須迎向AI！投資台北意願火熱，但需要地理位置好且能串聯各園區的大面積土地！松機與周邊共300公頃腹地是最佳解方。北市府表示，北士科、內湖、南港都快滿了、連規劃中的洲美都不夠大，產業想加碼，臺北卻沒地可給。AI產業急須用地，配套也已成熟：透過高架、機場捷運，從臺北到桃園機場只需要36分鐘；2027年，桃園機場第三航廈的完工啟用就在眼前、2033年，第三跑道也將啟用，可以覆蓋松山機場的運量。至於推動的價值在哪？北市府說300公頃一舉四得：產業發展、交通路網、居住空間，100 公頃的產業聚落，10萬人的工作與生活聚落，預計12兆產值園區，再加上跨國金融科技，國際創投，會展與商務旅宿及在地消費等外洲效應。北市府另外表示，此舉將串起北台灣八縣市（基北北宜桃竹竹苗）首都科技廊帶，90 公頃住宅及支援性公共設施，並打開570公頃受航高禁限建影響的都市更新劃定地區（台北北新北基隆桃園），台北增加15萬戶的居住空間。打開松山機場之後，東西南北都能貫穿，基湖路、敬業三路、北安路都希望規劃新增跨河廊道，紓解大直內湖交通。北市府說，打開松機，接上捷運：南北向，從松機往南串聯到到國父紀念館站、再一路到大安、公館、中和，跟既有捷運網路交會，紓解雙北通勤壓力東西向從士林大同線、圓山站、松山機場再到內湖，也串聯四大產業園區（北士科、臺北AI園區、內科及南軟），110 公頃公園綠地，是大安森林公園的4倍，同時再造基隆河岸。