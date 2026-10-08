我是廣告 請繼續往下閱讀

GTA 6台灣大哥大獨家預購11月19日正式開玩

▲台灣大哥大推出《GTA 6》高級典藏盒，集結11款罪惡市主題限定周邊，包括Oakley墨鏡、New Era帽款等，售價15990元。（圖／台灣大哥大提供）

台灣大獨賣GTA 6典藏盒11款周邊售15990元

台灣大將推GTA 6專屬資費

▲台灣大哥大今（8）日開放預購《俠盜獵車手6》（GTA 6）PS5實體版，建議售價2320元，預計11月12日起陸續出貨，讓玩家搶先下載安裝。（圖／台灣大哥大提供）

全球玩家期待已久的《Grand Theft Auto VI》（俠盜獵車手6，簡稱GTA 6）終於要來了，睽違13年推出全新續作，台灣大哥大今（8）日宣布，取得GTA 6 PS5實體版販售資格，即日起透過myfone網路門市開放預購，11月12日起陸續出貨，11月19日正式上線，此外，台灣大還獨家推出集結11款限定周邊的高級典藏盒，售價15990元，玩家可選擇單獨購買或搭配指定電信資費入手。距離2013年《Grand Theft Auto V》（GTA 5）問世已超過13年，全球玩家終於迎來全新續作，台灣大哥大宣布，取得GTA 6 PS5實體版電信獨家販售資格，即日起於myfone網路門市開放預購，11月12日起陸續出貨，讓玩家提前完成下載與安裝，待11月19日正式上線即可遊玩。GTA 6故事將重返玩家熟悉的「罪惡市」（Vice City），遊戲版圖更擴大至虛構的雷歐奈達州（Leonida），以傑森（Jason）與露西亞（Lucia）兩名角色為主軸，展開全新犯罪冒險。前作GTA 5自2013年推出以來，全球累積銷量已突破2億套，橫跨三個主機世代，這次新作上市也被視為今年全球遊戲市場的重要盛事。除了遊戲實體版，台灣大哥大也全台獨家推出《GTA 6：The Goodtime State – Vice City Collection》高級典藏盒，售價15990元，預計11月19日起陸續出貨。典藏盒共收錄11款以罪惡市為主題的限定周邊，包括Oakley Frogskins墨鏡、New Era 9FORTY後扣帽、菸槍鱷馬卡模型、雷歐奈達礁島群斜背包、磁吸鏡子、海牛造型口杯、罪惡市收藏攪拌匙、剃刀鑰匙圈、琺瑯別針組、貼紙組及雙面紀念地圖。其中，Oakley墨鏡採霧面黑鏡框，搭配Prizm Sapphire鏡片及粉紅色GTA VI標誌；New Era帽款則融入遊戲世界觀設計，鎖定喜愛收藏周邊的玩家。台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，《Grand Theft Auto》系列不僅是一款遊戲，更深度影響影視、音樂與網路迷因等流行文化。台灣大後續也將透過子品牌「OP響樂生活」，推出GTA 6專屬資費方案，整合遊戲內容、設備及高速5G網路服務，並規劃實體門市展示。