我是廣告 請繼續往下閱讀

年底選戰倒數，現任台北市長蔣萬安目前僅簽署《TVBS》主辦辯論，並稱是雙方共識。民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤今（8）日向台北市長蔣萬安團隊釋出善意，「我24小時不關機，隨時即刻接到電話，我們就趕快坐下來磋商」；他也重申沈伯洋的三個立場，包含一定要辯論、趕快來辯論、越多場越好。吳思瑤表示，選戰時間越來越緊逼，全社會都在等，兩位市長候選人的辯論什麼時候能登場，什麼時候能上路？台灣都關心，非常樂見沈伯洋以市政為主軸的選舉內涵、選舉文化，被社會所看見、支持。吳思瑤指出，針對辯論舉辦，沈伯洋的立場有三個，第一，一定要辯論；第二，趕快來辯論；第三，越多場越好，而這是他們的三原則；他說，沈伯洋目前已經簽署四家媒體提出的辯論會邀請，包含民視、三立、鏡電視、TVBS，「沈伯洋願意接受辯論的邀請，每一場都參加」。吳思瑤說，四家媒體都有其專業、代表性、有其受眾，他們立場依舊，只要是提出邀請的電視台、媒體，沈伯洋都願意接受邀請，且絕對同意參加辯論，「既然有四家提出了，四家我們都願意，也希望都能夠來舉辦」。吳思瑤說，選戰現在進入最後的51天，真的是越來越緊迫，一個辯論會有品質的進行，需要很多的安排，因此希望即早、即刻，趕快來進行必要的磋商，雙方的陣營可以趕快坐下來談，「真的時間很緊了，如果四家都能舉辦，要趕快坐下來談，針對辯論進行的時間、進行場次、進行的形式，我們都等候趕快坐下來磋商」。吳思瑤提到，他身為沈伯洋競選團隊的總幹事，他的手機24小時不關機，非常期待能接到蔣萬安市長競選團隊的電話；他喊話，「我24小時不關機，隨時即刻接到電話，我們就趕快坐下來磋商」，相信這是市民所期待的。吳思瑤說，若蔣市長團隊也願意，他們會展現誠意，讓他們開時間，他非常樂意親自去登門拜訪，「趕快坐下來，針對辯論會進行必要的對話跟安排，也讓提出邀約的媒體、電視台，能有充裕的時間進行規劃」。對於辯論形式，吳思瑤說，希望雙方陣營先坐下來對話，形式、時間、場次都應當討論，但既然是辯論會，就是有辯也有論，有各自的申論，當然更重要的，能夠進入彼此的提問，且據實的回答。吳思瑤說，他們主張辯論會不是單向的政見發表會，辯論會就是有辯、有論、有提問也有回答，所以交叉詰問，是非常好的方式，彼此透過交叉的詰問，進行市政的交鋒、市政的探討、市政的意見交流，這是沈伯洋非常樂意的形式。