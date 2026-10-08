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松機300公頃腹地優勢多 可望再增15萬戶居住空間

AI時代加速到來，台北也開始展開提前布局，積極尋找下一波產業發展的土地空間，台北市長蔣萬安今（8）日宣布研議松山機場遷移，未來若釋出機場及周邊約300公頃土地，將朝AI園區、住宅與公園等用途規劃。對此，國民黨台北市松山信義區議員詹為元贊同表示，這是一舉數得的事情，現在遷建松山機場已經變成一個成熟的時機。詹為元指出，台北市許多土地的確已經發展到非常飽和了，所以也沒多餘空地可以發展其他產業，或是做新的都市規劃，那今天如果把松山機場遷移，是一舉數得的事情。首先，可以發展AI產業重鎮，搭配北市科的輝達（NVIDIA），讓台北市不只成為AI城市而已，甚至是帶動整體國家AI產業的火車頭。詹為元接著提到，再來，就是可以釋放出大量的土地，對於居住空間以及綠地的規劃等等，也可以達到都市發展以及平抑房價的目標；第三，就是當整個土地釋出之後，內湖科學園區建立對外的聯絡道路也可以增加比較多條，從根本的去解決內科目前塞車的問題。所以，現在遷建松山機場已經變成一個成熟的時機，可以好好來針對該議題進行討論。北市府表示，北士科、內湖、南港等產業園區陸續接近滿載，連規劃中的洲美也難以滿足產業擴充需求，因此需要尋找新的大面積土地。若松山機場遷移，約300公頃腹地可望整合產業、住宅及公共空間，其中100公頃打造產業聚落，預估創造10萬人工作與生活需求，園區產值上看12兆元，並帶動跨國金融科技、國際創投、會展商務及周邊消費等效益。交通配套方面，透過高架及機場捷運，台北至桃園機場約36分鐘，2027年桃園機場第三航廈啟用、2033年第三跑道完工後，也可承接松山機場部分運量。北市府指出，松機腹地開發後，將串聯基北北宜桃竹竹苗八縣市首都科技廊帶，另提供約90公頃住宅及支援性公共設施，並有機會釋放約570公頃受航高禁限建影響的都市更新地區，為台北增加15萬戶居住空間。交通路網也將同步調整，研議增設基湖路、敬業三路及北安路跨河廊道，改善大直、內湖交通；捷運則可串聯國父紀念館、大安、公館、中和等區域，東西向也將連接士林大同、圓山、松山機場及內湖，串起北士科、台北AI園區、內科、南軟四大產業園區，並規劃110公頃公園綠地，約為大安森林公園4倍，同時重新打造基隆河岸空間。