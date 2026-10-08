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台北市長蔣萬安今（8）日拋出市政願景，規劃遷移台北松山機場，要打造AI園區。不過松山機場遷移問題已久，過去壯闊台灣理事長吳怡農補選北市立委時也曾拋出，但遭藍委王鴻薇批評是空話、假議題。蔣萬安今被問到重新提此政策跟過去時空背景不同原因是AI浪潮嗎？他直呼「沒錯」，稱關鍵時刻必須做出開創性決定。吳怡農2022年補選北市中山北松山立委時，也曾提出遷移松山機場政策，全區保留闢建為公園，另外松山機場禁限建區都更的回饋容積興建社宅跟公共政策，但遭王鴻薇批評是假議題，她說遷移應該滿足3條件，包括解決首都跟桃園機場的交通、桃園機場第三跑道必須如期完成、完成桃園航空城，且若中央無心無力，地方喊破喉嚨也沒用。蔣萬安今被問到，過去吳怡農也曾提過，現在跟過去時空背景不一樣是AI的機遇？他直言「沒有錯」，不管是目前時機、配套條件，關鍵時刻必須做出開創性決定。他會舉50年前竹科半導體發展的決定，在各界有各項質疑挑戰，今天看到半個世紀後，卻迎來蓬勃發展、搭上AI浪潮，才能帶動整體經濟發展這麼好的成績，因此這個時間必須要做出一個決定。蔣萬安續道，使用腹地有具體規劃，100公頃產業聚落、90公頃住宅機能提供、110公頃公園綠地，這些具有區位戰略價值，串接目前輝達落腳北士科，以及內科、南軟、花博園區，還有最重要核心位置的台北AI園區，這部分勢必現在就要開始做決定。