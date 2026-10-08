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2027普發一萬誰可以領、怎麼領？財政部：比照過去兩次普發現金模式

財政部表示，領取資格、發放方式皆比照過去112年、114年的普發現金，

▲2027普發一萬現金領取模式比照過去兩次普發現金，領取資格、5大管道全部都一樣。（圖／記者徐銘穗攝）

2027普發一萬最快1/26領到！一般民眾期限到8月底、新生兒2028年1月底

一般民眾領取期限至8月底截止，8月到12月底出生的新生兒，領取時限則是到117年1月底。

那麼1月20日就會開始登記，最快1月26日民眾就能夠領到普發現金一萬；而ATM領現、郵局領現則分別預計在2月15日、2月22日開啟

▲財政部2027普發一萬一般民眾最快1/26領到、期限到8月底，8月至12月底出生的新生兒則是117年1月底為領取期限。（圖／記者陳明安攝）

2027普發一萬最新進度！財政部今（8）日在行政院會報告「AI紅利全民共享普發現金1萬元規劃」，跟過去普發現金一樣，會分5大類人具領取資格，領取資格也是一樣有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式，民眾最快可以在1月26日領到這筆錢，領取期限則是到8月底。根據財政部規劃，符合AI紅利一萬元現金領取資格者，包含國內設有戶籍的國民、取得居留許可的無戶籍國民、永久居留外國人，以及中港澳與外國籍配偶且取得居留許可者，另包括政府因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬等。領取的方式包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種管道，過去最多人使用領錢的管道就是「登記入帳」，其次為「ATM領現」。至於到底什麼時候可以拿到這筆錢？財政部規劃，如果116年度中央政府總預算能順利在1月上旬三讀通過，總統在1月中旬公布總預算，民眾就可以在農曆春節之前領到1萬元，首批預計是使用登記入帳、直接入帳與造冊發放，ATM、郵局領現預計2月才會上路，根據規劃時程，如果中央政府總預算可以在1月5日以前三讀，且總統在1月20日前公布，，也就是說，民眾如果想要過年前領到這筆錢，就必須要使用「登記入帳」才可以。