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提出120萬美元房產擔保 檢方揭中國帳戶藏鉅款

檢方斥「敵對外國勢力秘密特工」 曾29次出國

畢業於中國國安部背景大學 疑曾獲政府特殊協助

監視賴廷與住家遭監視器拍下 疑似共犯已逃回中國

涉嫌替中國政府監視台灣總統賴清德之子賴廷與及其家人的34歲華裔女子張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang，音譯），日前在美國洛杉磯國際機場遭逮捕。她在聽證會上提出價值超過120萬美元（約新台幣3800萬元）的房產做為保釋擔保，希望獲准交保，但檢方認為她與中國政府關係密切，且擁有大量海外資產，逃亡風險過高。法官最終裁定繼續羈押。根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，張婉瑩4日準備從洛杉磯國際機場搭機前往上海時，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。她被控涉嫌未依法登記卻充當外國政府代理人，並於2025年9月依照中國情報官員指示，前往華盛頓州西雅圖地區監視賴廷與及其家人。張婉瑩6日首次出庭後，7日再度接受羈押聽證。儘管辯方提出高額房產擔保，聯邦法官金史蒂夫（Steve Kim）仍採納檢方主張，裁定她必須繼續留在聯邦拘留所。在聽證會上，聯邦助理檢察官艾爾博根（Amanda Elbogen）指出，張婉瑩與中國仍有密切聯繫，包括父母及兄弟姊妹均居住在中國，其中一名兄弟還有替中國政府工作的經歷。調查人員發現，張婉瑩在中國擁有企業，當地銀行帳戶經常有資金匯入。檢方更指出，她曾從一家「未註冊的加密貨幣交易所」收到19萬美元（約新台幣600萬元），並在中國掌握數十萬美元可動用資金。此外，張婉瑩持有的中國護照，在FBI搜索其住家時並未尋獲，讓檢方更加擔憂她可能逃離美國。檢方還指控，張婉瑩遭逮捕後填寫財產申報文件時，僅申報一處房產，但實際上擁有多處不動產，涉嫌隱瞞資產。對此，辯護律師哈博（Craig Harbaugh）辯稱，相關情況只是「誤會」。不過，法官指出，張婉瑩名下房產數量、資產規模及資金來源均存在不一致之處，最終認定交保條件不足以排除逃亡風險。檢察官艾爾博根在庭上直接將張婉瑩形容為「敵對外國勢力的秘密特工」，指控她替中國政府從事間諜活動，甚至連自己的家人都不知道她的真實身分。檢方表示，張婉瑩自2014年以來曾12次前往中國，國際旅行紀錄則多達29次，目的地包括法國巴黎及日本等地。辯方則反駁，政府目前提出的具體監視指控僅涉及2025年9月的一次行動，依據刑事訴狀，她最後一次與中國政府聯絡人接觸是在2025年10月。張婉瑩7日出庭時身穿白色囚服、戴著腳鐐。她的丈夫丁艾瑞克（Eric Ding）同樣在加州爾灣從事房地產工作，當天與親屬到場旁聽，但未對案件發表評論。根據FBI提交的刑事訴狀，張婉瑩2010年至2014年就讀北京國際關係學院。美方指出，該校與中國國家安全部關係密切，是中國情報機構重要的人才招募來源之一。FBI反情報特工霍特（Kevin Holt）在宣誓書中表示，中國國家安全部經常從該校招募人員。另有兩名執法人員向CBS透露，張婉瑩當年是班上成績最優秀的學生之一。檢方還舉例，張婉瑩過去居住中國期間，曾迅速取得政府許可，將戶籍從北京遷往其他城市，認為這也顯示她可能具有特殊的政府關係。FBI指出，調查人員取得張婉瑩與中國情報官員的簡訊紀錄，內容涉及策劃及執行監視賴廷與家人的行動，包括秘密拍攝其住家、車輛，並將相關資訊回報中國政府聯絡人。調查人員還取得鄰居住家監視器畫面，據稱拍到張婉瑩在西雅圖郊區執行監視任務的身影。值得注意的是，檢方透露，刑事訴狀中代稱為「1號人士」（Individual 1）的疑似共犯，約兩週前已持單程機票離開美國前往中國。此外，CBS調查發現，張婉瑩曾與親中團體「全美華人協會」（All American Chinese Association，AACA）往來，並於2023年跟隨該組織前往舊金山，參加中國國家主席習近平訪美期間的歡迎活動。當時有親中人士在習近平下榻飯店外攻擊民主派示威者，但目前沒有證據顯示張婉瑩參與暴力事件。相關照片顯示，張婉瑩曾站在該協會布條後方，與組織負責人蔡愛德（Edward Cai）合影。蔡愛德過去曾擔任另一個與中國政府關係密切組織的副主席，該組織後來被要求依《外國代理人登記法》（FARA）辦理登記。