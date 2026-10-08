我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北萬豪酒店歡慶雙十國慶，一樓Semi-Buffet「Garden Kitchen 」，即日起至 10 月 31 日推出「雙十國慶‧壽星加冕」優惠。（圖／台北萬豪提供）

福容大飯店桃園機場捷運A8推午餐第二人半價

▲福容大飯店桃園機捷A8店的「田園西餐廳」，推出會員於周一至周五的早午餐（午餐）時段，兩人同行享有第二人半價。（圖／福容大飯店桃園機捷A8店提供）

歡慶雙十國慶、迎接年末聚餐旺季，台北萬豪酒店一樓Semi-Buffet「Garden Kitchen 」，即日起至 10 月 31 日推出「雙十國慶‧壽星加冕」優惠，凡十月壽星點用任一主餐，即可享原主餐免費升級為「炙烤美國頂級肋眼心」，享用價值 1880 元+10%的頂級牛排，並暢享五大主題自助美饌，平假日、國定連假皆適用。Garden Kitchen以半開放式廚房及「精緻主餐＋自助美饌」的Semi-Buffet形式受到饕客喜愛，賓客可自選精緻主餐，如到港鮮魚、地中海香料烤春雞等。以點用1480元+10%主餐為例，十月壽星即可升級至價值1880元+10%的主餐「炙烤美國頂級肋眼心」，同時還能暢享繽紛五大主題自助美饌。主餐「炙烤美國頂級肋眼心」嚴選美國 Prime 等級頂級肋眼心，以低溫慢烤、高溫鎖汁二段式工法，造就牛排外酥內嫩迷人口感，搭配牛大骨與紅酒慢燉而成的濃郁肉汁醬，香氣層次更豐富。自助美饌包含滿載當季澎湃海味的「極鮮海物Bar」。現點現做「熱享美饌區」供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚、德式豬腳等經典佳餚，更有「國宴主廚」精心設計的多道中式料理。「繽紛鮮蔬沙拉區」嚴選以LED燈無農藥栽培的新鮮蔬菜。甜點控最愛的「夢幻甜點檯」無限量供應台北萬豪點心房每日手作精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋，為饗宴畫下完美句點。活動期間壽星本人需到場用餐並出示有效身分證件正本，生日日期以國曆日期計算。福容大飯店桃園機場捷運A8店宣布，館內的buffet「田園西餐廳」推出之「早午好食光」活動，增加週五也併入優惠，活動也一路推行到10月29日。只要會員於周一至周五的早午餐時段，兩人同行消費享有第二位半價優惠。提醒雖名為「早午餐」，但實為午餐時段（11:30-14:00），第二位半價後等於只要340元（需另加原定價的一成服務費），就能享有招牌菜鮑魚海鮮粥、牛肉湯以及生猛海鮮等多元菜色吃到飽。