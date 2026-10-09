韓國天團BIGBANG出道20週年世界巡演《XX : COSMOS》今（9）日起一連3天登上台北大巨蛋，每晚6點開唱，由G-DRAGON（GD、權志龍）、太陽（TAEYANG）、大聲（DAESUNG）3人合體演出，也是BIGBANG首度在台北大巨蛋舉辦演唱會。這次巡演準備了超過30首歌曲，除了〈FANTASTIC BABY〉、〈BANG BANG BANG〉、〈謊言〉、〈一天一天〉等經典神曲，3名成員還有各自的SOLO舞台，《NOWNEWS今日新聞》特別整理8月南韓高陽場的完整歌單，讓準備進場的VIP提前複習，不過台北場是否調整曲目，仍以實際演出為準。
BIGBANG《XX : COSMOS》大巨蛋演唱會歌單（參考8月首爾場）：
【VCR 1－ACT I：BIGBANG】
【VCR 2－ACT II：CHAOS】
25. WE LIKE 2 PARTY
舞蹈表演：INTRO 우리 빅뱅＋BIGBANG
Always ＋ 붉은 노을（紅霞） ＋ 천국（MY HEAVEN）
【正式安可】
BIGBANG今年迎來出道20週年，8月21日至23日率先在南韓高陽綜合運動場舉辦3場演唱會，吸引超過10萬名觀眾進場，接著陸續前往美國、法國、英國等地，台灣則安排10月9日至11日台北大巨蛋，以及2027年2月27日、28日高雄國家體育場（世運主場館），全台共計5場。
這次《XX : COSMOS》預計巡迴14個國家及地區，一路唱到2027年2月底，不僅是BIGBANG自2017年《LAST DANCE》後，睽違約8年8個月再次舉辦大型世界巡演，也是團體首度以3人體制展開巡演，對於等待多年的VIP來說格外有意義。
至於台北大巨蛋可能唱哪些歌，參考8月高陽場歌單，演唱會以〈FANTASTIC BABY〉、〈HANDS UP〉、〈TONIGHT〉等經典老歌揭開序幕，緊接著演唱〈BLUE〉、〈LOSER〉、〈IF YOU〉、〈BAD BOY〉等代表作，接著由大聲率先帶來〈翅膀〉、〈看我貴順〉等SOLO歌曲，太陽則準備〈RINGA LINGA〉，GD除了〈POWER〉、〈Crayon〉、〈Crooked〉，還會與太陽合唱〈GOOD BOY〉。
後半場則有〈BANG BANG BANG〉、〈SOBER〉、〈WE LIKE 2 PARTY〉，以及20週年新歌〈BiiiG〉，最後安可演唱〈MY HEAVEN〉、〈紅霞〉、〈Last Farewell〉、〈花路〉與〈春夏秋冬〉，其中〈春夏秋冬〉保留前成員T.O.P的演唱部分。由於各地演唱會可能調整歌單，以上僅供台北場歌迷參考。
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【VCR 1－ACT I：BIGBANG】
- FANTASTIC BABY
- HANDS UP
- TONIGHT
- BLUE
- LOSER
- IF YOU
- BAD BOY
- BAE BAE
- 하루하루（一天一天）
- 거짓말（謊言）
【VCR 2－ACT II：CHAOS】
- Universe
- 날개（翅膀）－大聲SOLO
- 한도초과（HANDO-CHOGUA）－大聲SOLO
- 날 봐, 귀순（看我貴順）－大聲SOLO
- BAD
- 링가 링가（RINGA LINGA）－太陽SOLO
- LIVE FAST DIE SLOW－太陽SOLO
- POWER－G-DRAGON SOLO
- GOOD BOY－GD×TAEYANG
- 크레용（Crayon）－G-DRAGON SOLO
- 삐딱하게（Crooked）－G-DRAGON SOLO
- 뱅뱅뱅（BANG BANG BANG）
- STUPID LIAR
- 맨정신（SOBER）
25. WE LIKE 2 PARTY
舞蹈表演：INTRO 우리 빅뱅＋BIGBANG
- BiiiG
- HOME SWEET HOME
Always ＋ 붉은 노을（紅霞） ＋ 천국（MY HEAVEN）
【正式安可】
- 천국（MY HEAVEN）
- 붉은 노을（紅霞）
- 마지막 인사（Last Farewell）
- FEELING
- 꽃 길（花路）
- Still Life／春夏秋冬（保留T.O.P）
BIGBANG今年迎來出道20週年，8月21日至23日率先在南韓高陽綜合運動場舉辦3場演唱會，吸引超過10萬名觀眾進場，接著陸續前往美國、法國、英國等地，台灣則安排10月9日至11日台北大巨蛋，以及2027年2月27日、28日高雄國家體育場（世運主場館），全台共計5場。
這次《XX : COSMOS》預計巡迴14個國家及地區，一路唱到2027年2月底，不僅是BIGBANG自2017年《LAST DANCE》後，睽違約8年8個月再次舉辦大型世界巡演，也是團體首度以3人體制展開巡演，對於等待多年的VIP來說格外有意義。
至於台北大巨蛋可能唱哪些歌，參考8月高陽場歌單，演唱會以〈FANTASTIC BABY〉、〈HANDS UP〉、〈TONIGHT〉等經典老歌揭開序幕，緊接著演唱〈BLUE〉、〈LOSER〉、〈IF YOU〉、〈BAD BOY〉等代表作，接著由大聲率先帶來〈翅膀〉、〈看我貴順〉等SOLO歌曲，太陽則準備〈RINGA LINGA〉，GD除了〈POWER〉、〈Crayon〉、〈Crooked〉，還會與太陽合唱〈GOOD BOY〉。
後半場則有〈BANG BANG BANG〉、〈SOBER〉、〈WE LIKE 2 PARTY〉，以及20週年新歌〈BiiiG〉，最後安可演唱〈MY HEAVEN〉、〈紅霞〉、〈Last Farewell〉、〈花路〉與〈春夏秋冬〉，其中〈春夏秋冬〉保留前成員T.O.P的演唱部分。由於各地演唱會可能調整歌單，以上僅供台北場歌迷參考。