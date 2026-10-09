韓國天團BIGBANG出道20週年世界巡演《XX : COSMOS》今（9）日起一連3天登上台北大巨蛋，每晚6點開唱，由G-DRAGON（GD、權志龍）、太陽（TAEYANG）、大聲（DAESUNG）3人合體演出，也是BIGBANG首度在台北大巨蛋舉辦演唱會。這次巡演準備了超過30首歌曲，除了〈FANTASTIC BABY〉、〈BANG BANG BANG〉、〈謊言〉、〈一天一天〉等經典神曲，3名成員還有各自的SOLO舞台，《NOWNEWS今日新聞》特別整理8月南韓高陽場的完整歌單，讓準備進場的VIP提前複習，不過台北場是否調整曲目，仍以實際演出為準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
BIGBANG《XX : COSMOS》大巨蛋演唱會歌單（參考8月首爾場）：

【VCR 1－ACT I：BIGBANG】

  1. FANTASTIC BABY

  2. HANDS UP

  3. TONIGHT

【MENT 1：談話時間】

  1. BLUE

  2. LOSER

  3. IF YOU

  4. BAD BOY

  5. BAE BAE

【MENT 2：談話時間】

  1. 하루하루（一天一天）

  2. 거짓말（謊言）

樂團演奏：La La La ＋ FXXK IT ＋花路 ＋ STILL ALIVE

【VCR 2－ACT II：CHAOS】

  1. Universe

  2. 날개（翅膀）－大聲SOLO

  3. 한도초과（HANDO-CHOGUA）－大聲SOLO

  4. 날 봐, 귀순（看我貴順）－大聲SOLO

  5. BAD

  6. 링가 링가（RINGA LINGA）－太陽SOLO

  7. LIVE FAST DIE SLOW－太陽SOLO

  8. POWER－G-DRAGON SOLO

  9. GOOD BOY－GD×TAEYANG

  10. 크레용（Crayon）－G-DRAGON SOLO

  11. 삐딱하게（Crooked）－G-DRAGON SOLO

【VCR 3－ACT III：COSMOS】

  1. 뱅뱅뱅（BANG BANG BANG）

  2. STUPID LIAR

  3. 맨정신（SOBER）

【MENT 3：談話時間】

25. WE LIKE 2 PARTY

舞蹈表演：INTRO 우리 빅뱅＋BIGBANG

  1. BiiiG

  2. HOME SWEET HOME

【安可活動】

Always ＋ 붉은 노을（紅霞） ＋ 천국（MY HEAVEN）

【正式安可】

  1. 천국（MY HEAVEN）

  2. 붉은 노을（紅霞）

  3. 마지막 인사（Last Farewell）

【樂團及舞者介紹】

  1. FEELING

【MENT 4：談話時間】

  1. 꽃 길（花路）

  2. Still Life／春夏秋冬（保留T.O.P）

BIGBANG睽違8年8個月開唱　首度登上台北大巨蛋

BIGBANG今年迎來出道20週年，8月21日至23日率先在南韓高陽綜合運動場舉辦3場演唱會，吸引超過10萬名觀眾進場，接著陸續前往美國、法國、英國等地，台灣則安排10月9日至11日台北大巨蛋，以及2027年2月27日、28日高雄國家體育場（世運主場館），全台共計5場。

這次《XX : COSMOS》預計巡迴14個國家及地區，一路唱到2027年2月底，不僅是BIGBANG自2017年《LAST DANCE》後，睽違約8年8個月再次舉辦大型世界巡演，也是團體首度以3人體制展開巡演，對於等待多年的VIP來說格外有意義。

至於台北大巨蛋可能唱哪些歌，參考8月高陽場歌單，演唱會以〈FANTASTIC BABY〉、〈HANDS UP〉、〈TONIGHT〉等經典老歌揭開序幕，緊接著演唱〈BLUE〉、〈LOSER〉、〈IF YOU〉、〈BAD BOY〉等代表作，接著由大聲率先帶來〈翅膀〉、〈看我貴順〉等SOLO歌曲，太陽則準備〈RINGA LINGA〉，GD除了〈POWER〉、〈Crayon〉、〈Crooked〉，還會與太陽合唱〈GOOD BOY〉。

後半場則有〈BANG BANG BANG〉、〈SOBER〉、〈WE LIKE 2 PARTY〉，以及20週年新歌〈BiiiG〉，最後安可演唱〈MY HEAVEN〉、〈紅霞〉、〈Last Farewell〉、〈花路〉與〈春夏秋冬〉，其中〈春夏秋冬〉保留前成員T.O.P的演唱部分。由於各地演唱會可能調整歌單，以上僅供台北場歌迷參考。

相關新聞
陳雅蘭編輯記者

畢業於中國文化大學廣告系，曾在中天新聞台北地方新聞中心兼職4年，負責新聞剪輯、上字幕、協助製作CG圖卡與新聞帶傳送等工作，累積了紮實的新聞製作與後製經驗。

大學畢業後加入《NOWNEWS今日新聞》，至今深...