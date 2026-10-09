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BIGBANG《XX : COSMOS》大巨蛋演唱會歌單（參考8月首爾場）：

FANTASTIC BABY



HANDS UP



TONIGHT





BLUE



LOSER



IF YOU



BAD BOY



BAE BAE





하루하루（一天一天）



거짓말（謊言）





Universe



날개（翅膀）－大聲SOLO



한도초과（HANDO-CHOGUA）－大聲SOLO



날 봐, 귀순（看我貴順）－大聲SOLO



BAD



링가 링가（RINGA LINGA）－太陽SOLO



LIVE FAST DIE SLOW－太陽SOLO



POWER－G-DRAGON SOLO



GOOD BOY－GD×TAEYANG



크레용（Crayon）－G-DRAGON SOLO



삐딱하게（Crooked）－G-DRAGON SOLO





뱅뱅뱅（BANG BANG BANG）



STUPID LIAR



맨정신（SOBER）





BiiiG



HOME SWEET HOME





천국（MY HEAVEN）



붉은 노을（紅霞）



마지막 인사（Last Farewell）





FEELING





꽃 길（花路）



Still Life／春夏秋冬（保留T.O.P）





BIGBANG睽違8年8個月開唱 首度登上台北大巨蛋

韓國天團BIGBANG出道20週年世界巡演《XX : COSMOS》今（9）日起一連3天登上台北大巨蛋，每晚6點開唱，由G-DRAGON（GD、權志龍）、太陽（TAEYANG）、大聲（DAESUNG）3人合體演出，也是BIGBANG首度在台北大巨蛋舉辦演唱會。這次巡演準備了超過30首歌曲，除了〈FANTASTIC BABY〉、〈BANG BANG BANG〉、〈謊言〉、〈一天一天〉等經典神曲，3名成員還有各自的SOLO舞台，《NOWNEWS今日新聞》特別整理8月南韓高陽場的完整歌單，讓準備進場的VIP提前複習，不過台北場是否調整曲目，仍以實際演出為準。【VCR 1－ACT I：BIGBANG】【MENT 1：談話時間】【MENT 2：談話時間】樂團演奏：La La La ＋ FXXK IT ＋花路 ＋ STILL ALIVE【VCR 2－ACT II：CHAOS】【VCR 3－ACT III：COSMOS】【MENT 3：談話時間】25. WE LIKE 2 PARTY舞蹈表演：INTRO 우리 빅뱅＋BIGBANG【安可活動】Always ＋ 붉은 노을（紅霞） ＋ 천국（MY HEAVEN）【正式安可】【樂團及舞者介紹】【MENT 4：談話時間】BIGBANG今年迎來出道20週年，8月21日至23日率先在南韓高陽綜合運動場舉辦3場演唱會，吸引超過10萬名觀眾進場，接著陸續前往美國、法國、英國等地，台灣則安排10月9日至11日台北大巨蛋，以及2027年2月27日、28日高雄國家體育場（世運主場館），全台共計5場。這次《XX : COSMOS》預計巡迴14個國家及地區，一路唱到2027年2月底，不僅是BIGBANG自2017年《LAST DANCE》後，睽違約8年8個月再次舉辦大型世界巡演，也是團體首度以3人體制展開巡演，對於等待多年的VIP來說格外有意義。至於台北大巨蛋可能唱哪些歌，參考8月高陽場歌單，演唱會以〈FANTASTIC BABY〉、〈HANDS UP〉、〈TONIGHT〉等經典老歌揭開序幕，緊接著演唱〈BLUE〉、〈LOSER〉、〈IF YOU〉、〈BAD BOY〉等代表作，接著由大聲率先帶來〈翅膀〉、〈看我貴順〉等SOLO歌曲，太陽則準備〈RINGA LINGA〉，GD除了〈POWER〉、〈Crayon〉、〈Crooked〉，還會與太陽合唱〈GOOD BOY〉。後半場則有〈BANG BANG BANG〉、〈SOBER〉、〈WE LIKE 2 PARTY〉，以及20週年新歌〈BiiiG〉，最後安可演唱〈MY HEAVEN〉、〈紅霞〉、〈Last Farewell〉、〈花路〉與〈春夏秋冬〉，其中〈春夏秋冬〉保留前成員T.O.P的演唱部分。由於各地演唱會可能調整歌單，以上僅供台北場歌迷參考。