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選戰倒數，台北市長蔣萬安今（8）日召開記者會宣示，將打造台北AI園區，規劃松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午受訪時質疑，過去蔣對於松山遷移的主張認為有點倉促，不知道選前為何有這樣轉變，不知道這10年，蔣對此做什麼準備？蔣萬安表示，將打造台北AI園區，規劃松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。他指出，台北到底多缺地？台北有人才有聚落有服務，但就是沒有腹地，「我這任期成功爭取輝達，這是千載難逢的機率，乘載為台灣開啟AI黃金使命，松山機場有足夠大的空間，也串聯南北市中心，是最後一塊產業拼圖，AI世紀來了，台灣迎向世界的契機也來了」。沈伯洋上午出席「2026展昭世界貓咪博覽會開幕典禮」，並於會前受訪時表示，松山機場的遷建，一直以來都是討論許久的問題，不分政黨都討論過，也牽涉到軍用成分，如松山指揮部，這裡算是蔣以前當立委的選區，蔣當立委到當市長加起來應該有10年，「這10年，不知道蔣市長對松山機場遷建，做了哪些準備？」這是非常值得討論的問題。沈伯洋認為，第一，回歸市政，這是很好的；第二，辯論可以舉行，那是否就能就此辯論，這樣蠻好的。媒體詢問，是否認為選舉年到了，才提出政策嗎？沈伯洋說，現在選舉只剩七個星期，卻出現2033年要完成的政策，「過去這10年，蔣的主張，還有他想做的事情是什麼？」沈伯洋提到，前台北市長參選人姚文智、曾參與北市立委補選的吳怡農都有提過相關政策，當時蔣市長還不是市長，也很明確提到，可能有很多問題要解決、認為有點倉促等，不知道為何有這樣的轉變？在選舉前七個星期提出來，「但無論如何，能討論市政，我覺得都是好事」。