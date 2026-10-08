人生的不同階段，國民年金暖心相伴。為了讓民眾更了解國民年金的保障內容，勞保局今年推出「國保尋寶趣：國保的好，等你來挖寶」分眾宣導網站，繼「數位遊牧人生」心理測驗、《家中的生活超人》接物挑戰之後，再推出第三場主題活動《我的退休年資算盤》抽獎活動，陪接近退休的民眾把自己的年資盤點清楚，把好禮帶回家！
工作了幾十年，換過工作、也有過沒在職場的日子，勞保有一段、國保也有一段，退休年資到底怎麼算？勞保局提醒，勞保與國保的老年年金不是二選一，也不會合成一筆，符合資格時依各自年資分別計算；勞保年資未滿 15 年的民眾，65 歲時可以併計國保已繳費年資判斷是否達到 15 年門檻，而國保老年年金本身沒有年資門檻，曾參加國保並繳納國保保費，年滿 65 歲時即可依規定按月領取國保老年年金，活到老，領到老。一般身分被保險人的保費由政府負擔 40%，國保給付並設有依物價成長率調整的機制，65 歲前持續累積國保年資，退休權益更完整。
《我的退休年資算盤》活動自 115 年 10 月 7 日起至 115 年 11 月 5 日止。只要輸入現在的年齡、大約工作了幾年、中間休息了幾年，算盤就會加總兩段年資，顯示距離 65 歲還有幾年、合計是否已達 15 年；接著回答 5 道「退休關鍵題」，從幾歲可以領、是否有15 年門檻、年資怎麼算，到可以領多久、物價上漲會不會調整，依每個人的實際年資出題，最後產出專屬的退休權益結果圖。
完成活動並登記抽獎資料、把結果圖分享至 Instagram 限時動態並保留 24 小時，即可參加抽獎，有機會把 Dyson 無線吸塵器、IKEA 禮品卡、500 元禮券等好禮帶回家！活動期間申請國民年金保險費「轉帳代繳」，一次設定、期期安心，還能參加加碼抽獎！
《國保尋寶趣》活動網站：https://nationalpension2026.bli.gov.tw
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《我的退休年資算盤》活動自 115 年 10 月 7 日起至 115 年 11 月 5 日止。只要輸入現在的年齡、大約工作了幾年、中間休息了幾年，算盤就會加總兩段年資，顯示距離 65 歲還有幾年、合計是否已達 15 年；接著回答 5 道「退休關鍵題」，從幾歲可以領、是否有15 年門檻、年資怎麼算，到可以領多久、物價上漲會不會調整，依每個人的實際年資出題，最後產出專屬的退休權益結果圖。
完成活動並登記抽獎資料、把結果圖分享至 Instagram 限時動態並保留 24 小時，即可參加抽獎，有機會把 Dyson 無線吸塵器、IKEA 禮品卡、500 元禮券等好禮帶回家！活動期間申請國民年金保險費「轉帳代繳」，一次設定、期期安心，還能參加加碼抽獎！
《國保尋寶趣》活動網站：https://nationalpension2026.bli.gov.tw
- 我的退休年資算盤：輸入 3 個資訊、答 5 道退休關鍵題，看看勞保＋國保年資累積到哪裡；完成活動、登記抽獎資料並分享結果圖，即可參加抽獎，有機會獲得 Dyson 無線吸塵器、IKEA 禮品卡 3,000 元、500 元禮券等好禮！（115 年 10 月 7 日起至 115 年 11 月 5 日止）
- 認識國保五大保障：網站依「首納者」、「家庭照顧者」、「待退休者」不同人生階段設計專屬內容，快速找到與你最相關的國保保障。
- 申辦轉帳代繳加碼抽：加碼活動期間申請「自動轉帳約定」，保費不漏繳、年資不中斷，還能參加加碼抽獎！（115 年 9 月 7 日起至 115 年 10 月 31 日止）
- 開獎日期：115 年 11 月 13 日於活動網站公告。（活動辦法及抽獎時間，以活動網站公告為主）