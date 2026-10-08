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選舉進入倒數階段，選戰進入白熱化，台北市長參選人沈伯洋聲勢水漲船高，台北市長蔣萬安今（8）日下猛藥，祭出松機遷移政見。而過去在2022年中山、北松山立委補選之際，民進黨參選人吳怡農也提出松機遷移概念，當時對手王鴻薇批評，松機遷建牽涉範圍非常大，因為是軍民兩用機場，而國防部與交通部都沒有規劃，「嚴重懷疑吳怡農根本不知道軍民兩用，這不是基本常識嗎？」如今變為蔣萬安政見，也讓外界好奇王鴻薇態度是否轉變。過去2022年在立委補選之際，吳怡農同樣拋出松機遷移政見，當時王鴻薇頗不以為意，強調松機遷移牽涉範圍非常大，因為松機是軍民兩用機場，且國防部、交通部都沒有這樣的規劃。王鴻薇狠酸吳怡農，真的要請國防部幫忙補課，因吳怡農內容完全沒有提到軍用機場的考慮和規劃，「嚴重懷疑吳怡農根本不知道軍民兩用，這不是基本常識嗎？」蔣萬安下猛藥提出松機遷移，內容未見軍用機場遷移相關規劃，如今王鴻薇接任蔣競總發言人，目前國防部與交通部也未提出相關規劃，也讓外界好奇王鴻薇態度是否轉變。